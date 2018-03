EANS-Adhoc: UNIQA Versicherungen AG / Ergebniszahlen 2012: UNIQA erreicht Ergebnisziel

Ergebniszahlen 2012: UNIQA erreicht Ergebnisziel

UNIQA erzielt EGT von 205,4 Millionen Euro: plus 44,9 Prozent gegenüber 2010

Konzernergebnis beträgt 130,2 Millionen Euro

Dividendenvorschlag 25 Cent je Aktie

Die UNIQA Group hat im Geschäftsjahr 2012 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 205,4 Millionen Euro erzielt (2011: minus 322,3 Millionen Euro). UNIQA hatte sich zum Ziel gesetzt, 2012 ein EGT zu erwirtschaften, das über dem Ergebnis des Jahres 2010 liegt (2010: 141,8 Millionen Euro). Dieses Ziel hat das Unternehmen mit einem Plus von 44,9 Prozent erreicht. Das Konzernergebnis (nach Steuern und Minderheitenanteilen) für das Geschäftsjahr 2012 beträgt 130,2 Millionen Euro (2011: minus 245,6 Millionen Euro). Die gesamten verrechneten Prämien - inklusive der Sparanteile der fonds-und indexgebundenen Lebensversicherung - stiegen leicht um 0,2 Prozent auf 5.543,1 Millionen Euro (2011: 5.534,2 Millionen Euro).

Die Konzernkostenquote nach Rückversicherung sank auf 25,0 Prozent (2011: 26,8 Prozent). Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung) nach Rückversicherung sank auf 101,3 Prozent (2011: 104,9 Prozent). Der ROE nach Steuern lag bei 9,1 Prozent. Der Return on Sales (ROS) betrug 3,9 Prozent. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2012 eine Dividende in Höhe von 25 Cent je Aktie auszuschütten. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent.

Eckdaten für das Geschäftsjahr 2012

2012 2011 Delta Angaben in Millionen Euro Verrechnete Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 5.543,1 5.534,2 +0,2% davon Schaden- und Unfallversicherung 2.545,9 2.409,8 +5,6% davon Krankenversicherung 909,1 880,1 +3,3% davon Lebensversicherung 2.088,1 2.244,3 -7,0% davon laufende Prämieneinnahmen 1.554,6 1.643,4 -5,4% davon Einmalerläge 533,5 600,9 -11,2% Abgegrenzte Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 5.273,8 5.264,7 +0,2% Versicherungsleistungen im Eigenbehalt -3.758,5 -3.657,9 +2,8% Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb im Eigenbehalt2) -1.319,3 -1.412,8 -6,6% Kostenquote (nach Rückversicherung) 25,0% 26,8% - Combined Ratio (nach Rückversicherung) 101,3% 104,9% - Erträge (netto) aus Kapitalanlagen 791,5 201,8 +292,2% Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 205,4 -322,3 - Periodenüberschuss/-fehlbetrag 169,8 -243,8 - Konzernergebnis 130,2 -245,6 - Return on Equity (ROE) nach Steuern und Minderheiten 9,1% -22,8% - Kapitalanlagen3) 26.307,6 24.601,1 +6,9% Eigenkapital 1.995,3 875,9 +127,8% Eigenkapital gesamt inklusive Anteilen anderer Gesellschafter 2.017,6 1.095,6 +84,2% 1) Voll konsolidierte Werte.

2) Inklusive Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteilen aus Rückversicherungsabgaben.

3) Inklusive eigengenutzter Grundstücke und Bauten, als Finanzinvestitionen gehaltener Immobilien, Anteilen an assoziierten Unternehmen, Kapitalanlagen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherungen und laufenden Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

