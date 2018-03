NTT Communications erweitert die globale Reichweite von Tokios Börse mit arrownet-Global nach Hongkong

(PRN) - - Ermöglicht ausländischen Investoren die direkte Bewertung der TSE-Systeme dank globaler Konnektivität mit ultra-niedrigen Latenzzeiten -

Tokio (ots/PRNewswire) - Die Tokioter Börse (Tokyo Stock Exchange / TSE) geht mit NTT Communications Corporation eine Partnerschaft ein, um ihren arrownet-Global-Netzwerkservice in Hongkong einzuführen. Mit der Unterstützung durch den Ethernet-Standleitungsservice von NTT Communications und Kabelsystemen mit ultra-niedrigen Latenzraten, einschließlich des Asia Submarine Cable Express (ASE), erlaubt das neue Verbindungsangebot globalen Finanzinstitutionen in Hongkong erstmals direkten Zugriff auf JPX Co-location (alle) - den neuen Kolokationsservice von Japan Exchange (JPX) und der TSE-Systeme.

arrownet ist ein äußerst zuverlässiger Netzwerkdienst mit niedrigen Latenzen, der von der TSE seit 2009 für Finanzdienstleistungsinstitute angeboten wird, damit sie sich mit deren Handels- und Informationssystemen und auch den Kolokationsrahmen in Tokio verbinden können. Durch die Verfügbarkeit von arrownet-Global können sich Finanzinstitute aus Übersee jetzt direkt mit JPX-Co-location (alle) und dem System der TSE vernetzen, wodurch das Wert-Angebot der Börse gestärkt und gleichzeitig ihr Investorenpool erweitert wird.

NTT Communications' langfristige Geschäftsbeziehung mit der TSE, ihre breite Netzwerk-Infrastruktur und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz zählen zu den Hauptgründen für die Auswahl durch die TSE als Partner erster Wahl beim Start von arrownet-Global. Darüber hinaus bietet die Verfügbarkeit dieses Dienstes mittels ASE mit ultra-niedrigen Latenzen und der Umgehung von zentralen seismischen Punkten zusätzliche Sicherheit, um die Nachfrage nach zuverlässigem Service zu erfüllen.

Herr Yoshinori Suzuki, Senior Managing Director der Tokioter Börse, kommentierte: "arrownet-Global ermöglicht den globalen Investoren in Asien und auf der ganzen Welt einen einfacheren und effektiveren Zugriff auf den JPX-Markt von außerhalb Japans, indem eine nahtlose Verbindung mit arrownet über die weltweite Flächenabdeckung von NTT Communications realisiert wird. Ich hoffe, dass der direkte Zugriff auf den JPX-Markt den Wert der IT-Infrastruktur der TSE stärkt und die Liquidität des JPX-Marktes fördert, damit JPX sein Unternehmensziel erreichen kann, die 'Bevorzugte Börse der asiatischen Region' zu werden."

NTT Communications liefert Netzwerk-Komplettlösungen mit seinem Ethernet-Standleitungsservice, das die Kundensysteme in Hongkong auf direktem Weg bis hin zur JPX Co-location und den Systemen der TSE in Tokio verbindet. Die Kunden werden von einem ganzheitlichen Service profitieren - von der Bestellung bis hin zum Design der Netzwerk-Infrastruktur und der Wartung mit NTT Communications als alleiniger Anlaufstelle.

Der Dienst wird ebenfalls auf NTT Communications' neuem ASE-Kabelsystem laufen, das wichtige finanzielle Schlüsselpunkte in Asien auf kürzesten Routen verbindet. Dieses ASE-Kabelsystem zeichnet sich durch branchenführende Netzwerk-Latenz von weniger als 43 Millisekunden von Hongkong nach Tokio und weniger als 65 Millisekunden von Singapur nach Tokio aus. Die Latenz kann noch weiter optimiert werden, indem die Kundensysteme in NTT Communications' neuem Financial Data Centre (FDC(TM)) in Hongkong zusammengelegt werden, wo sich die Kabel-Landestation des ASE und NTT Communications' globale Netzwerkknoten befinden.

"Unsere Erfahrung, unsere solide Erfolgsbilanz und die Kompetenz, die anspruchsvollen Erwartungen unserer Kunden aus der Finanzbranche noch zu übertreffen, sind bei dieser Partnerschaft von großer Bedeutung. Gegenwärtig offerieren wir Netzwerk-Konnektivität an eine ganze Bandbreite von Kunden aus der Finanzbranche und wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, deren Anforderungen an Latenz und Zuverlässigkeit vollständig zu verstehen und zu erfüllen. Unsere Partnerschaft mit der TSE und der Start von arrownet-Global in Hongkong beweist aufs Neue unsere starke Führungsrolle in der Netzwerk-Branche und unsere Expertise für Komplettlösungen bei weltweiten Konnektivitätssystemen", sagte Patrick Ng, Executive Vice President, Global Network Business Division, NTT Com Asia.

Über die Tokioter Börse

Tokyo Stock Exchange, Inc. (TSE) ist eine der führenden globalen Börsen und der größte Wertpapiermarkt im asiatisch-pazifischen Raum. Die TSE ist bestens bekannt für ihren Aktienmarkt, der für Ende März 2013 mit USD 3,88 Billionen (JPY 365 Billionen) bewertet wurde. Die Börse zeichnet sich auch durch den größten Markt für japanische Wertpapierderivate aus, wie Japanese Government Bond (JGB) und TOPIX (Tokyo Stock Price Index) Termingeschäfte. Im Januar 2013, wurden die TSE und Osaka Securities Exchange (OSE) in die Japan Exchange Group, die Dachgesellschaft der TSE und OSE, zusammengeführt

