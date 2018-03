LTP Kopietz überreicht Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien und Einsatzmedaille

Wien (OTS) - Für seine besonderen Verdienste für das Land Wien wurde heute, Mittwoch Chefinspektor Herbert Leisser von Landtagspräsident Prof. Harry Kopietz mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet. "Seinem Einsatz verdanken seine Wiener Kolleginnen und Kollegen renovierte Polizeiinspektionen, neue PCs, Laptops, Kopierer, Handys, Kameras, Verpflegungswagen und vieles mehr", sagte Kopietz in seiner Laudatio. Als Personalvertreter und Gewerkschafter habe Leisser gemeinsam mit der Stadt unermüdlich daran gearbeitet, die Wiener Polizei zu einem international anerkannten Aushängeschild und Wien zur sichersten Stadt der Welt zu machen.

Herbert Leisser war für Landtagspräsident Kopietz bereits vor 30 Jahren ein wichtiger Partner auf Seiten der Polizei, als Kopietz das Donauinselfest erfunden hat. "Wo immer ein Problem aufgetaucht ist -Herbert Leisser hat immer eine Lösung parat gehabt", sagte Kopietz.

Einsatzmedaille des Landes Wien an Polizisten, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat

Gruppeninspektor Willibald Stoifl wurde diese besondere Auszeichnung für sein außerordentlich couragiertes Handeln für eine gehbehinderte Frau überreicht. Bei einem Brand in einem Mehrparteien-Wohnhaus blieb Gruppeninspektor Stoifl so lange bei einer gehbehinderten Frau in der bereits stark verrauchten Wohnung, bis diese von der Feuerwehr geborgen werden konnte. "Angesichts dieses entschlossenen und selbstlosen Einsatzes, bei dem Herrn Gruppeninspektor Stoifl klar war, dass er dabei seine Gesundheit und sogar sein Leben aufs Spiel setzt, erhält er die Einsatzmedaille des Landes Wien", sagte Landtagspräsident Kopietz und bedankte sich bei beiden Geehrten für deren Engagement.

