FPK-Lobnig: FPK-Landtagsabgeordnete stehen geschlossen hinter gf. LPO Christian Ragger

Klagenfurt (OTS) - Zur heutigen Bekanntgabe der Kandidatur von Bürgermeister Matthias Krenn am Landesparteitag der Freiheitlichen in Kärnten im Zuge einer Pressekonferenz erklärt der 3. Landtagspräsident Josef Lobnig, dass er eine Kandidatur grundsätzlich begrüße. "Es löst jedoch Befremden aus, wenn die Bekanntgabe einer zusätzlichen Kandidatur nicht in den Parteigremien erfolgt und parteiintern diskutiert werden kann", so Lobnig, der auch klarstellt, dass sich der Landtagsklub der Freiheitlichen in Kärnten geschlossen hinter Christian Ragger stellt und diesen auch unterstützen wird. (Schluss)

