Kapsch unterstützt Crowdinvesting Plattform CONDA

Wien (OTS) - Kapsch geht in Sachen Innovationsführerschaft neue Wege und unterstützt CONDA, die erste professionelle Crowdinvesting-Plattform in Österreich. Kapsch ist damit als erster Industriepartner bereits zum Zeitpunkt der Gründung der Plattform mit dabei. CONDA ist nicht nur Marktplatz für Investoren und Unternehmen, sondern stellt umfangreiche Serviceleistungen zur Verfügung, die den Erfolg von Projekten unterstützen, und damit einen entscheidenden Startvorteil schaffen.

"Wir unterstützen gerne neue und vielversprechende Ideen. Wir glauben an dieses Projekt und diese Herangehensweise", unterstreicht Alf Netek, CMO der Kapsch Group, der das Unternehmen im Advisory Board von CONDA vertreten wird. "Die Kooperation hat für ein Unternehmen wie Kapsch, das sich stets weiterentwickelt und in dem Innovation als Schlüsselkompetenz gilt, viele Potenziale", so Netek. Neben möglicher Leadgeneration für New Ventures könnten sich interessante Corporate Investment-Optionen ergeben.

Strukturierter Zugang zu neuen Geschäftsideen

"Wir haben so sehr früh einen strukturierten Zugang zu neuen Geschäftsideen oder zu potenziellen Partnern und Mitarbeitern", erläutert Netek den Hintergrund. Zudem wird die Tochtergesellschaft Kapsch BusinessCom direkt den Start-ups und Jungunternehmern skalierbare Service- und Hardware-Packages anbieten und schafft damit einen Zugang zu einem neuen und attraktivem Kundensegment. "Mit Kapsch haben wir einen starken Partner an Board, der sowohl uns wie auch die Start-ups auf unserer Plattform mit Erfahrung und Know-how unterstützt. Dieser Austausch von innovativen KMUs und großen Industrieunternehmen wird in der Zukunft eine immer bedeutendere Rolle für den Wirtschaftsstandort Österreich einnehmen", betont Daniel Horak, Geschäftsführer von CONDA.

Die CONDA Unternehmensberatungs GmbH ist ein innovatives Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien. Der Schwerpunkt des Unternehmens ist die Realisierung von CONDA Crowdinvesting Beteiligungsmodellen über die Plattform http://www.conda.at. CONDA ist ein eigentümergeführtes Unternehmen, das seine Leistungen sowohl on- als auch offline anbietet.

Kapsch zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen Österreichs mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zur Kapsch Group zählen die drei Schlüsselgesellschaften Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom und Kapsch BusinessCom. Als Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht Kapsch seit mehr als 100 Jahren für die konsequente Entwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. Mit einer Vielfalt von innovativen Lösungen und Dienstleistungen leistet Kapsch einen wesentlichen Beitrag zur verantwortungsbewussten Gestaltung einer mobilen und vernetzten Welt. Die Unternehmen der Kapsch Group beschäftigen in ihren weltweiten Niederlassungen und Repräsentanzen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

