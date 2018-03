EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH: Das beste Haus 2013 - Architekturpreis für Einfamilienhäuser in Österreich

Wien (OTS) - Der Architekturpreis "Das beste Haus" der s Bausparkasse in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, dem Architekturzentrum Wien und unter Mitarbeit der regionalen Architekturinstitutionen Österreichs wird heuer zum fünften Mal vergeben.

Aus 112 Wettbewerbsbeiträgen wurden die 29 besten Einfamilienhäuser ausgewählt, aus denen bei der Preisverleihung im Architekturzentrum Wien am 24. April 2013 um 19 Uhr die Bundeslandsieger gekürt und bekanntgegeben werden. Dieses Jahr wird erstmals ein Publikumspreis vergeben - an das Projekt, das beim Online-Voting am besten abgeschnitten hat.

Im Vorfeld der Preisverleihung findet ein Pressegespräch statt, bei dem die BundeslandsiegerInnen und die Nominierten bekanntgegeben werden.

!Bitte beachten Sie schon im Vorfeld die Sperrfrist zur Berichterstattung bis einschließlich 24. April, 20 Uhr!

Pressegespräch:

Mittwoch, 24.04.2013, um 11 Uhr

In der Bibliothek des Architekturzentrum Wien

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Bernd Hartmann, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Dietmar Steiner, Direktor Architekturzentrum Wien

Karoline Mayer, Architekturzentrum Wien

Josef Schmidinger, Bausparkasse der österreichischen Sparkassen AG

Wir freuen uns, Sie beim Pressegespräch am 24.04.2013, 11 Uhr im Az W begrüßen zu dürfen!

Nähere Informationen unter www.dasbestehaus.at

Rückfragen & Kontakt:

Monika Gröger, s Bausparkasse

Tel. 05 0100- 29725

E-Mail: monika.groeger @ sbausparkasse.co.at



Alexandra Viehhauser

Architekturzentrum Wien

Tel. 01 522 31 15-27

E-Mail: viehhauser @ azw.at