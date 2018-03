Moderne Schulinfrastruktur: Erfahrungsaustausch Wien-Graz

Wien (OTS) - Der Grazer Stadtrat für Bildung, Integration und Sport Detlev Eisel-Eiselsberg besuchte am Dienstagnachmittag, an der Spitze einer Delegation des Grazer Schulbauamtes, die Bildungscampus-Standorte Gertrude Fröhlich-Sandner und Monte Laa. "Im Mittelpunkt des Erfahrungsaustausches standen dabei das Wiener Campus-Modell und damit verbunden gemeinsame Bildungseinrichtungen für 0-10-Jährige sowie ein Ausblick auf die Weiterentwicklung von moderner Schulinfrastruktur", so Wiens Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch. Da Städte auch in Zukunft mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind, ist ein weiterer Austausch geplant.

