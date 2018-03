Einzigartiges Erlebnis in der Tierwelt Herberstein: Bisongeburt live erleben

Am kommenden Wochenende können Besucher bei der Geburt von Bisonbabys dabei sein. Das erste Jungtier ist schon da, zwei weitere folgen demnächst!

Stubenberg (OTS) - "Gerade mal 50 Kilo schwer und pumperlgsund", so beschreibt Tierarzt Reinhard Pichler den Bisonnachwuchs in Herberstein. Üblicherweise kommen die Bisonbabys einer Herde ziemlich gleichzeitig zur Welt. "Das stärkt die Herde, denn es können sich gleich mehrere Muttertiere gemeinsam um die Aufzucht kümmern", so der zoologische Leiter in Herberstein weiter. Die Herde ist somit auf eine Größe von 8 Tieren angewachsen, zwei weitere Kälber folgen voraussichtlich am kommenden Wochenende.

Die Geburt verläuft meist ohne Komplikationen, der Bisonnachwuchs ist schon wenige Minuten später auf den Beinen und sucht das Euter der Mutterkuh. Die Tragezeit beträgt bei den Bisons 42 Wochen.

"Weiteren tierischen Nachwuchs wird es in Herberstein bei den Hirschziegenantilopen und beim Tapir geben", freut sich Geschäftsführerin Doris Wolkner Steinberger: "das beweist uns, dass sich die tierischen Gäste bei uns wohl fühlen und optimale Lebensbedingungen haben."

Der Tierpark Herbsterein ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Frewein

Marketingleitung Steirischer Landestiergarten GmbH

Buchberg 50, 8223 Stubenberg am See

Tel.: 03176 80777