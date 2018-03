TOMS veranstaltet 6. jährlichen "One Day Without Shoes" am 16. April 2013

(PRN) - -- Millionen von Menschen in aller Welt gehen ohne Schuhe aus dem Haus, um die Gesundheit und Bildung von Kindern weltweit ins Bewusstsein zu rücken.

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Am Dienstag, den 16. April wird TOMS die Welt auffordern, an seinem jährlichen "One Day Without Shoes" einen Tag lang auf Schuhe zu verzichten. Jedes Jahr ruft TOMS (www.TOMS.com) an diesem Tag ins Bewusstsein, welche Bedeutung ein Paar Schuhe für die Gesundheit und die Bildungschancen von Kindern hat. Die Initiative umfasst Veranstaltungen in aller Welt, unter anderem in New York, Los Angeles, Toronto, London, Amsterdam, Seoul und Tokio, um nur einige Metropolen zu nennen.

"One Day without Shoes" macht auf drei Schlüsselthemen aufmerksam, welche sich auf die Entwicklung von Kindern in aller Welt auswirken:

Gesundheit, Bildung und Selbstwertgefühl. Millionen von Kindern leben ohne angemessenes Schuhwerk und sind somit jeden Tag Verletzungs- und Infektionsrisiken ausgesetzt. Schuhe schützen die Füße von Kindern und die Bereitstellung von Schuluniformen und Schuhen kann zu regelmäßigeren Schulbesuchen beitragen. Wenn die Grundbedürfnisse von Kindern erfüllt sind, kann dies ihr Selbstvertrauen steigern und ihnen bessere Chancen eröffnen.

Die Teilnehmer sind aufgerufen, ihren normalen Alltagstätigkeiten nachzugehen - bloß ohne Schuhe. Unterstützer der Initiative "One Day without Shoes" können die Website www.OneDayWithoutShoes.com

besuchen, um die aktuellsten

Neuigkeiten zu erfahren, Veranstaltungen in ihrer Gegend registrieren oder ihre Teilnahme zusagen, ein Veranstaltungspaket herunterzuladen und Fotos einzureichen. Außerdem steht jedem offen, sich mit dem Hashtag #withoutshoes an der Onlinekonversation zu beteiligen, und zu sehen, wie andere Menschen auf der ganzen Welt diesen Tag unterstützen.

TOMS-Gründer und oberster Schuhspender Blake Mycoskie

sagte: "Es ist

ergreifend, zu sehen, wie der One Day Without Shoes seit seinem Debüt auf einem Unicampus vor sechs Jahren nun tausende von Teilnehmern in aller Welt vereinigt. Machen Sie an diesem besonderen Tag mit -ziehen Sie Ihre Schuhe aus und erinnern Sie damit an die vielen Kinder, die keine andere Wahl haben, als jeden Tag barfuß zu gehen."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.OneDayWithoutShoes.com

Informationen zu TOMS: Im Jahr 2006 freundete sich der Amerikaner Blake Mycoskie auf einer Reise in einem argentinischen Dorf mit Kindern an. Dabei musste er feststellen, dass sie keine Schuhe besaßen, um ihre Füße zu schützen. Er beschloss zu helfen und gründete mit TOMS ein Unternehmen, das für jedes verkaufte Paar Schuhe nach dem Motto "One for One.®" ein weiteres Paar an ein bedürftiges Kind spendet.

Fünf Jahre später kam TOMS zu der Erkenntnis, dass diese Bewegung auch auf andere Grundbedürfnisse ausgeweitet werden könnte und rief das Brillengeschäft TOMS Eyewear ins Leben. Für jede verkaufte Brille wird TOMS einem notleidenden Menschen mit Sehproblemen Hilfe leisten, denn auch hier gilt: One for One.® Während immer mehr alltägliche Kaufentscheidungen die Lebenschancen von Menschen in aller Welt verbessern können, wird TOMS sein Wachstum und seine Weiterentwicklung fortsetzen.

