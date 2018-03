Gyalwang Drukpa übergibt Knochenüberreste des Buddha an Sri Lanka

Colombo, Sri Lanka, Und London (ots/PRNewswire) - Seine Heiligkeit, der Gyalwang Drukpa, spiritueller Anführer der Drukpa-Buddhisten, übergab das heiligste aller Relikte - die Knochenüberreste des Buddha - an das Land Sri Lanka. Grund hierfür ist die Aufrechterhaltung von universeller Wahrheit, friedlicher Harmonie und Glückseligkeit. Der Gyalwang Drukpa übergab das Relikt im Rahmen eines rauschenden Festes in den sogenannten Temple Trees, der offiziellen Residenz des Präsidenten von Sri Lanka Mahinda Rajapaksha. Im Zuge eines majestätischen Treffens, dem Minister und Parlamentarier, Botschafter verschiedener Länder sowie über 500 Mönche, Nonnen und Anhänger aus 26 verschiedenen Ländern beiwohnten, nahm er die heilige Gabe im Namen des Volkes von Sri Lanka entgegen.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130314/601417-b )

Foto der Zeremonie http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151593747304343&set=a.10151590192114343.1073741834.243762574342&type=1&theater

Knochenüberreste des Buddha

Nach dem Übergang des Buddha Shakyamuni in das Mahaparinirvana wurden seine Überreste unter seinen Schülern und den buddhistischen Königreichen aufgeteilt. So wurden die Knochenüberreste zu einem unbezahlbaren Schatz der Nalanda University. Im 11. Jahrhundert wurden die kostbaren Relikte dann dem indischen Pandit Naropa übergeben. Zusammen mit seinen eigenen sechs Knochenornamenten und vielen anderen unbezahlbaren Relikten übergab er sie an Marpa, seinen wichtigsten Schüler aus Tibet. Marpa reichte diese Relikte zusammen mit den sechs Ornamenten dann an seinen eigenen wichtigsten Schüler, Ngokton Choku Dorje, weiter, der die Relikte über sieben Generationen sicher verwahren sollte, damit sie schliesslich wieder ihrem "rechtmässigen Eigentümer" übergeben werden können. Wie prophezeit gaben die Nachfahren Ngoks die Schätze Naropas eigener Reinkarnation zurück - dem 2. Gyalwang Drukpa. Seither fungierten die nachfolgenden Reinkarnationen des Gyalwang Drukpa als Hüter und Wächter der kostbaren Relikte.

Mahinda Rajapaksha, der Präsident Sri Lankas, erklärte Folgendes, als er das heilige Relikt entgegennahm: "Buddha ist der Inbegriff des Friedens. Dieses Geschenk seiner Heiligkeit an die Nation ist eine grossartige Anerkennung für die Bemühungen unseres Landes, den Pfad des Friedens und der Harmonie zu beschreiten."

Seine Heiligkeit, der Gyalwang Drukpa, erklärte: "Als wir im vergangenen Monat die gesamte Nation von Süden in Richtung Norden und von Kataragama nach Jaffna durchquert haben, hat uns nur ein einziges überwältigendes Gefühl begleitet, nämlich dass das Land die vergangenen 3 Jahrzehnte voller Gewalt und Blutvergiessen hinter sich gelassen hat und tatsächlich eine neue, friedliche Reise angetreten ist. Jetzt steht Sri Lanka unmittelbar davor, ein ganz eigenes und völlig unterschiedliches Abbild einer friedliebenden Nation zu erschaffen. Und wir alle sind sehr glücklich darüber, diesen Augenblick mit dem ganzen Land zu teilen."

Informationen zu den Gyalwang Drukpa - http://www.drukpa.org

Weitere Informationen:

Shreeya Roy, communications @ drukpa.com, +919350335761

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130314/601417-b