FinanceScout24 führt unabhängigen Geldanlage-Planer ein / Mit dem "Geldanlage-Planer" bietet FinanceScout24 ab sofort eine transparente und unabhängige Lösung für die persönliche Finanzplanung.

München (ots) - Globale Finanzkrise, undurchsichtige Produkte, mangelhafter Service und überhöhte Provisionen haben das Vertrauen der Verbraucher in die Finanzdienstleister stark erschüttert. Daraus ist ein Bedürfnis nach mehr Transparenz und Kontrolle über die eigenen Finanzen entstanden. FinanceScout24 hat sich als erstes führendes Finanzportal in Deutschland dem Thema "Next Finance" verschrieben mit dem Ziel, den Nutzern wieder die Selbstbestimmung und Kontrolle über ihre Finanzen zurück zu geben. Mit dem Launch des "Geldanlage-Planers" (www.financescout24.de/geldanlage.aspx) bringt FinanceScout24 eine innovative Lösung für die eigenständige und unabhängige Finanzplanung auf den Markt. "Das Vertrauen in die Finanzbranche ist auf einem Tiefpunkt angelangt. Mit dem unabhängigen Geldanlage-Planer machen wir den ersten wichtigen Schritt für unsere Nutzer hin zur selbstbestimmten Anlageplanung", so Matthias Lamberti, zuständig für den strategischen Ausbau bei FinanceScout24.

So funktioniert der FinanceScout24 Geldanlage-Planer

Für seine persönliche Geldanlage kann der Nutzer zwischen einer Einmalanlage oder einer regelmäßigen Einzahlung in Form eines Sparplans wählen. Mit Hilfe des Anleger-Tests ermittelt der Nutzer in wenigen Minuten sein individuelles Anlegerprofil. Im Anschluss erhält er einen auf seine Bedürfnisse angepassten persönlichen Anlagevorschlag. Die Anlagestrategie des Geldanlage-Planers basiert dabei auf zwei Säulen: Risikominimierung durch breite Streuung des Portfolios und Kostenminimierung. Dafür setzt das System auf sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds). Diese börsengehandelten Investmentfonds bieten eine hohe Transparenz und sparen viele Kosten, da sie nicht individuell gemanagt werden, sondern sich an Börsenindices orientieren.

Der Nutzer kann den Anlagevorschlag entweder direkt an seine Bank übermitteln oder bei Bedarf auch noch individuell anpassen. Ein wesentlicher Nutzen des Geldanlage-Planers besteht in der automatischen Rebalancing-Funktion. Das Tool überwacht kontinuierlich das Portfolio und benachrichtigt den Nutzer umgehend per E-Mail, wenn Bewegungen am Finanzmarkt eine Anpassung des Portfolios empfehlen. Diese lassen sich mit wenigen Klicks umsetzen. So hat der Nutzer zu jeder Zeit die Kontrolle über seine Finanzen und hält sein Portfolio auf Kurs, ohne selbst viel Zeit investieren zu müssen.

FinanceScout24 setzt mit dem "Geldanlage-Planer" konsequent auf die Philosophie der "Next Finance": eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung mit dem Fokus auf hoher Transparenz und Qualität. "Was so einfach aussieht, beruht auf einer smarten Technologie, die es uns ermöglicht, eine enorme Vielzahl an Informationen zu verarbeiten und auszuwerten. Wir werden den Geldanlage-Planer kontinuierlich weiter entwickeln und unser Angebot für die persönliche Finanzplanung konsequent ausbauen," so Matthias Lamberti. Sabine Haase, CEO der Scout24 Services, die FinanceScout24 betreibt, sieht die Plattform gut gerüstet für die Zukunft: "Unser Ziel ist es, das führende Portal für persönliche Finanzen zu werden und auf FinanceScout24 all das abzudecken, was der Nutzer für sein persönliches Finanzmanagement braucht - übersichtlich, verständlich und einfach zu bedienen."

Ein zugehöriger Screencast, der Schritt für Schritt durch den "Geldanlage-Planer" führt, findet sich hier: http://ots.de/PYC9h

Über FinanceScout24

Als eines der führenden deutschen Finanzportale bietet FinanceScout24 seinen Nutzern umfassende Informationen und Services rund um das Thema persönliche Finanzplanung. Dazu gehören unabhängige Angebotsvergleiche für Versicherungen, Kredite und Bankprodukte, relevante Ratgeber rund um das Thema Finanzplanung sowie smarte Tools für die eigenständige Geldanlage.

FinanceScout24 wird betrieben von der Scout24 Services GmbH.

Über Scout24 Services

Der Innovationstreiber der Scout24-Gruppe fokussiert sich auf die Entwicklung junger Start-ups und deren professionelles Management für den erfolgreichen Markteintritt & -aufbau. Neben einer optimalen Infrastruktur bietet die Scout24 Services dafür die geballte operative Expertise in IT, Product Development, Mobile, Business Intelligence und Marketing.

Rund 13 Millionen Internetnutzer in 22 Ländern vertrauen monatlich den Online-Marktplätzen der Scout24-Gruppe, zu denen neben FinanceScout24 auch AutoScout24, FriendScout24, ImmobilienScout24, JobScout24 und TravelScout24 zählen. Die Scout24-Gruppe ist eine hundertprozentige Tochter des Deutsche Telekom Konzerns.

