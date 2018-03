Mitterlehner: Exportwirtschaft erfolgreich ins Jahr 2013 gestartet

Exporte im Jänner um sieben Prozent auf zehn Milliarden Euro gestiegen - Exportbetriebe trotz schwierigem weltweiten Umfeld auf Wachstumskurs

Wien (OTS/BMWFJ) - Nach dem Allzeit-Hoch 2012 ist Österreichs Exportwirtschaft auch ins neue Jahr erfolgreich gestartet, wie die am Mittwoch veröffentlichten Exportdaten der Statistik Austria für den Jänner 2013 zeigen. "Unsere Exportbetriebe sind innovativ, robust und krisenfest. Das verschafft uns im anhaltend schwierigen internationalen Umfeld Wettbewerbsvorteile, die wir mit der Internationalisierungsoffensive kontinuierlich verstärken", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. "Made in Austria steht für Qualität, Innovation und Erfolg. Daher gehen wir weiter davon aus, dass unsere Exportwirtschaft auch 2013 wieder einen Rekord schafft", so Mitterlehner.

Gegenüber dem Vorjahresmonat sind Österreichs Exporte im Jänner um 7,1 Prozent auf zehn Milliarden Euro gestiegen. Dabei nahmen die Ausfuhren in Drittstaaten um 10,8 Prozent zu, jene in die Europäische Union um 5,6 Prozent. Nach Deutschland, Österreichs wichtigstem Handelspartner, wuchsen die Exporte um 3,2 Prozent. Deutlich gestiegen ist auch die Nachfrage aus den USA, wohin die heimischen Exporte um 7,3 Prozent gestiegen sind. Die Exporte nach Asien erhöhten sich um 4,1 Prozent, dabei besonders nach Malaysia (56,5 Prozent), in die ASEAN-Staaten (28,1 Prozent), Singapur (17,5 Prozent) sowie China (8,6 Prozent), den größten asiatischen Markt. "Jeder einzelne Exporterfolg schafft Wachstum und Arbeitsplätze in Österreich", so Mitterlehner abschließend.

