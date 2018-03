Morgen Pressegespräch mit Frank Stronach in Salzburg

Mit Salzburgs Sicherheit spekuliert man nicht!

Salzburg (OTS) - Zum Beginn seines ersten Tages im Salzburger Landtagswahlkampfes nimmt Parteigründer Frank Stronach morgen Donnerstag am Pressegespräch der Salzburger Landesorganisation teil.

Thema: "Mit Salzburgs Sicherheit spekuliert man nicht!"

Teilnehmer: BPO Frank Stronach, LPO Bgm. Hans Mayr, VBgm. Helmut Naderer

Ort: Landesgeschäftsstelle Franz-Josef-Strasse 19, 5020 Salzburg

Datum: 11. April, 10.30 Uhr

Am Nachmittag und Abend Schwepunkt im Pinzgau

Weiters stehen am Donnerstag eine Wahlkampfveranstaltung mit Frank Stronach und seinem Salzburger Team um 16 Uhr am Marktplatz in Mittersill am Programm und ab 18 Uhr der offizielle Wahlkampfauftakt im Kongresszentrum in Zell/See.

