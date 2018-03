46 Prozent Frauenpower in vente-privee.com Chefetage

66 Prozent weibliche Mitarbeiter, 63 Prozent Frauen in Managementpositionen - Der erfolgreiche europäische E-Commerce-Spezialist weiß um die fachlichen und sozialen Kompetenzen seiner weiblichen Mitarbeiter und fördert Frauen in Führungspositionen. Mit seinem hohen Frauenanteil liegt vente-privee.com weit über dem europäischen Durchschnitt.

Mit 46 Prozent Frauen in der Unternehmensleitung übertrifft vente-privee.com, der weltweit führende Anbieter von Online-Flash-Sales, die durchschnittliche Frauenquote in Chefetagen europäischer Firmen. Laut aktueller AK Studie dominieren Männer (96,7 Prozent) in den umsatzstärksten 200 Unternehmen und in den an der Wiener Börse notierten Firmen mit Sitz in Österreich die erste Führungsebene fast zur Gänze.[1] Die Führungsetage von Europas größten Firmen besteht zu 86 Prozent aus Männern[2]. Der E-Commerce-Spezialist vente-privee.com schätzt den weiblichen Führungsstil. Die Direktorinnen besetzen Schlüsselpositionen und leiten beispielsweise die Produktion der Verkaufs-Events mit über 500 Mitarbeitern und die nationalen sowie internationalen Sales Teams mit über 120 Mitarbeitern.

Ohne gläserne Decke zieht vente-privee.com talentierte Frauen aus ganz Europa an und punktet mit einer kreativen, internationalen Unternehmenskultur, in der Frauen gezielt gefördert werden und auch mit Familie vielfältige Karrieren verfolgen können, unter anderem durch flexible Arbeitszeitmodelle und unternehmenseigene Kita. Zahlreiche Frauen mit unterschiedlichen Nationalitäten haben sich für vente-privee.com entschieden und sind im deutschen Büro in Düsseldorf sowie in der Unternehmenszentrale in Paris beispielsweise in den Bereichen Sales, Produktion, Mitgliederbetreuung und Marketing teils federführend tätig.

Aktuell sind 1.800 Mitarbeiter - davon 66 Prozent Frauen - für vente-privee.com im Einsatz, um 2.000 Partnermarken den maßgeschneiderten, perfekten Auftritt ihrer Produkte auf www.vente-privee.com und über 18 Millionen Mitgliedern exklusive Einkaufserlebnisse in drei- bis fünftägigen Sales-Events zu bieten. Managementpositionen, die unter anderem Leitungen von Teams und Abteilungen umfassen, liegen zu 63 Prozent in weiblicher Hand. Managerinnen sind breit aufgestellt und arbeiten in allen Unternehmensbereichen von der Verkaufsplanung und -koordination über die kreative Präsentation der Markenwelten und die Entwicklung der Marke vente-privee.com bis hin zur Logistik und IT. Aus über 40 Nationalitäten und mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren sind die Teams über 30 Abteilungen tätig. Das Ergebnis überzeugt: 2012 schufen die vente-privee.com Teams inhouse 6.100 Flash-Sales und generierten einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro bei einem Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 536 neue Mitarbeiter starteten ihre Karriere im vergangenen Jahr bei vente-privee.com. Auch 2013 hält der E-Commerce-Spezialist in der Unternehmenszentrale in Paris und im Deutschlandbüro in Düsseldorf spannende Jobmöglichkeiten für Frauen bereit, ob für Young oder High Professionals.

vente-privee.com Gründer und CEO Jacques-Antoine Granjon stärkt Frauen in Führungspositionen: "Bei vente-privee.com sind wir jeden Tag in einem kreativen, organisierten sowie schnell agierendem Arbeitsumfeld tätig. Ich denke, dass Frauen besondere Fähigkeiten bei der Organisation von Projekten und dem Management von Teams haben und diese mit ihrer Empathie immer neu motivieren. Sie haben einen sechsten Sinn, eigene Vorstellungen gezielt zu verfolgen sowie den Teamgeist zu fördern. vente-privee.com stellt den Menschen in den Mittelpunkt und bietet Frauen sehr gute Karrierechancen. Uns ist es wichtig, individuelle Lösungen für jeden Mitarbeiter zu schaffen, um die berufliche Entwicklung zu unterstützen und die Balance zwischen Beruf und Familie zu finden."

Frauenpower bei vente-privee.com: 66 Prozent Frauenanteil bei 1.800 Mitarbeitern 63 Prozent Frauen in Managementpositionen 46 Prozent Frauen in der Firmenleitung Einsatzort internationaler Mitarbeiterinnen: Düsseldorf, Paris Positionen internationaler Mitarbeiterinnen: Teamleitung, Management oder Assistenz im Sales Management, Produktion, Marketing, Mitgliederbetreuung

Zu vente-privee.com

vente-privee.com ist Erfinder und weltweit Marktführer im Bereich Online-Flash-Sales. Seit seiner Gründung 2001 verkauft das Unternehmen als E-Commerce-Spezialist Warenüberhänge renommierter Marken. Von den drei- bis fünftägigen Event-Verkäufen des Clubs profitieren bereits 18 Millionen Mitglieder. Die Anmeldung bei vente-privee.com ist kostenlos und unverbindlich. Die Shopping-Events werden in enger Zusammenarbeit mit 2.000 bekannten internationalen Marken aus vielfältigen Bereichen organisiert, zum Beispiel Mode, Accessoires, Haushaltswaren, Spielwaren, High-Tech und Gastronomie. Exklusive, direkte Partnerschaften mit den Marken ermöglichen starke Preisnachlässe auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. vente-privee.com beschäftigt 1.800 Mitarbeiter, ist in acht europäischen Ländern sowie den USA aktiv und realisierte 2012 einen Umsatz von 1.3 Millionen Euro (+ 22 Prozent). vente-privee.com öffnete seine Webseite 2010 in Österreich.

Weitere Informationen finden Sie im Press Room: http://pressroom.vente-privee.com. Oder besuchen Sie uns auch auf Facebook http://www.facebook.com/venteprivee.com.deutschland oder auf Twitter https://twitter.com/venteprivee_De (@venteprivee_DE).

[1] Quelle: Studie AK "Frauen in Geschäftsführung & Aufsichtsrat in den Top 200 und börsennotierten Unternehmen." (Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien), untersucht wurden 200 Unternehmen im ATX, Prime Market, Mid Market, Standard Market Auction und Standard Market Continuous), März 2013

[2] Quelle: EU eyes quotas for women on company boards, AP, 5. März 2012

