onlineprinters.at erneut mit TÜV-Siegel s@fer-shopping ausgezeichnet / Europaweit sicher einkaufen in der zertifizierten Onlinedruckerei

Neustadt an der Aisch (ots) -

- Bildmaterial ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/pm/75635/keygroup=bild -

Die Onlinedruckerei Onlineprinters, Onlinehändler und Produzent von hochwertigen Drucksachen im Offset- und Digitaldruck, wurde erneut mit dem international anerkannten TÜV-Siegel s@fer-shopping ausgezeichnet. Mit der erfolgreichen Verlängerung der Geltungsdauer des Prüfsiegels hat der TÜV SÜD der Onlinedruckerei die geprüfte Qualität, Sicherheit und Transparenz im Onlineshop bestätigt. Die Zertifizierung umfasst alle Ländershops der Onlinedruckerei in Europa.

Seit 2008 ist die Onlineprinters GmbH bereits mit der TÜV-Plakette für Onlineshops, s@fer-shopping, zertifiziert. "Wir waren vor fünf Jahren die erste Onlinedruckerei, die mit dem Siegel s@fer-shopping ausgezeichnet wurde. Mit derzeit 11 Onlineshops in sechs Sprachen erweitern wir ständig unsere Präsenz als Onlinedruckerei in Europa und legen großen Wert darauf, die umfassenden Audits als geprüfter Onlinehändler jedes Jahr erfolgreich abzuschließen", so Walter Meyer, Geschäftsführer der Onlineprinters GmbH. Der TÜV SÜD hat Onlineprinters in einem ausführlichen Verfahren überprüft. Neben einer fundierten Onlinebewertung wurde auch ein Audit am Firmensitz im süddeutschen Neustadt an der Aisch durchgeführt. Grundlage der Zertifizierung sind rund 100 Einzelkriterien im Prüfkatalog, die ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit für den Onlinekunden gewähren. "Die erfolgreiche Erweiterung des Geltungsbereichs der s@fer-shopping-Prüfung und Zertifizierung auf weitere Top-Level-Domains zeigt, dass die Onlineprinters GmbH auch im internationalen Geschäft auf Qualität, Sicherheit und Transparenz setzt. Es wurden alle Anforderungen für den Erhalt des Prüfzeichens erfüllt. Die Prüfung der Websites hat uns davon überzeugt, dass diese in hohem Maße vertrauenswürdig sind", freut sich Michael Berner, Produktmanager s@fer-shopping der TÜV SÜD Management Service GmbH, über die umfassende Zertifizierung der Onlineshops von Onlineprinters.

Sicher einkaufen in der Onlinedruckerei onlineprinters.at

Qualität, Sicherheit und Transparenz beim Onlinekauf bilden für die europaweit erfolgreiche Onlinedruckerei das Fundament für sicheren Einkauf im Internet. So ist der Onlineshop www.onlineprinters.at neben dem TÜV SÜD-Siegel s@fer-shopping auch mit den Zertifizierungen von Trusted Shops und dem Euro-Label ausgezeichnet. Zertifizierungen, die europaweit anerkannt sind und für sicheren Einkauf im Internet stehen. "Mit den Gütesiegeln im Onlineshop verschaffen wir uns einen Vertrauensvorteil bei Neukunden, den wir bei jeder Bestellung im Shop mit unserer Produktqualität und bestem Kundenservice bestätigen wollen", betont Meyer. Mit ihrer Qualitätspolitik gehört die deutsche Onlineprinters GmbH zu den wachstumsstärksten Top-5-Onlinedruckereien in Europa.

Link zum Explain-it-Video "Drucksachen einfach online bestellen":

http://www.youtube.com/watch?v=FqdAhYQTl8g

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu einer der größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 370 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at

Rückfragen & Kontakt:

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha

PR-Referent

Rudolf-Diesel-Straße 10

91413 Neustadt an der Aisch

Deutschland

Tel.: +49(0)9161/620 98 07

Fax: +49(0)9161/662920

presse @ onlineprinters.at

www.onlineprinters.at