Wirtschaftsministerium verleiht Staatspreis Wirtschaftsfilm 2013 an Backaldrin Imagefilm " Wer wir sind?"

Wien (OTS) - Am Dienstagabend wurde in der WKO SKY LOUNGE der beste Wirtschaftsfilm der letzten zwei Jahre durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Aus insgesamt 62 Einreichungen hat die Jury die Prime Concept GmbH in Kooperation mit der Agentur Netural GmbH für ihren Imagefilm "Wer wir sind?" für das Unternehmen Backaldrin The Kornspitz Company GmbH zum Staatspreisträger gekürt. Der Imagefilm zeigt, wie ein international agierender Konzern auch die menschliche Komponente nicht zu kurz kommen lässt, wie sich Qualität mit Großproduktion vereinbaren lässt und dass letztendlich der Kunde das höchste Gut eines Unternehmens ist.

Weitere vier Wirtschaftsfilme wurden mit einer Nominierung zum Staatspreis ausgezeichnet: Die anorak Medienproduktion für Designers in Motion mit "QGate Erklärfilm", Team a5 mit "Superkurzfilm", die Solid productions GmbH für voestalpine AG mit dem Portrait "Thomas Kurz, Project Manager für Material Development", sowie Steinegger Film für die Franz von Assisi Tierbestattung GmbH mit "Wir helfen, wenn Freunde gehen".

Das Wirtschaftsministerium vergab heuer zum fünften Mal den Staatspreis Wirtschaftsfilm, um eine Branche auszuzeichnen, die in einer von Kreativität, Vielfalt und Dynamik geprägten österreichischen Filmlandschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Wirtschaftsfilm bestimmt die Wahrnehmbarkeit, Unverwechselbarkeit und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Dabei spannt sich die Bandbreite vom klassischen Imagefilm über Produktpräsentationen bis hin zu Informationsfilmen, Beiträgen zur internen Kommunikation und Tourismusfilmen.

Weitere Informationen zum Staatspreis Wirtschaftsfilm sowie Bilder der Preisverleihung und Streams der nominierten Beiträge finden Sie unter: www.staatspreisfilm.at.

Über den Staatspreis Wirtschaftsfilm:

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend verleiht alle zwei Jahre den Staatspreis Wirtschaftsfilm für die besten Wirtschaftsfilme österreichischer Produzenten. Damit wird ein Impuls für den Sektor Wirtschaftsfilm und die österreichische Filmwirtschaft insgesamt gesetzt, sowie die Bedeutung des österreichischen Wirtschaftsfilms unterstrichen und dieser verstärkt öffentlich positioniert. Das Österreichische Filmservice fungiert als Organisator; veranstaltet wird der Staatspreis Wirtschaftsfilm vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend in Kooperation mit dem Fachverband der Film- und Musikindustrie Österreichs sowie der Industriellenvereinigung.

