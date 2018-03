ERINNERUNG: IV-PK "Standortsicherung energieintensive Industrie", 11.04.2013, 11.15 Uhr, Haus der Industrie

IV-Präsident Georg Kapsch, Mondi-CEO Peter Oswald, Siemens-CEO Wolfgang Hesoun und IV-VGS Peter Koren

Die österreichische energieintensive Industrie, die direkt rund 160.000 Arbeitnehmer beschäftigt, eine Wertschöpfung von 13 Mrd. Euro jährlich erwirtschaftet und mehr als 2,2 Milliarden Euro pro Jahr in den Standort Österreich investiert, ist ein wesentlicher Faktor für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze in Österreich. Sie gehört zu den energieeffizientesten Industrien der Welt und hat in den letzten Jahren Milliarden in energiesparende und emissionsmindernde Produktionstechniken investiert. Um im beinharten Standortwettbewerb um die Ansiedlung und den Erhalt von Betrieben und Arbeitsplätzen zwischen EU, USA und Asien bestehen zu können, sind die energie- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen entscheidend.

Um den Erhalt der industriellen Basis in Österreich sicherzustellen ist daher dringender politischer Handlungsbedarf gegeben.

Pressekonferenz

"Standortsicherung energieintensive Industrie"

am Donnerstag, 11. April 2013, 11.15 Uhr,

im Haus der Industrie, 1. Stock, Spiegelsaal,

1031 Wien, Schwarzenbergplatz 4

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) MMag. Peter Oswald, Vorstandsvorsitzender Mondi Europe & International, Vorsitzender des Energiepolitischen Ausschusses der IV Ing. Wolfgang Hesoun, Vorstandsvorsitzender Siemens AG Österreich, Präsident der IV-Wien

Ing. Mag. Peter Koren, Vize-Generalsekretär der IV

Url: www.iv-net.at



