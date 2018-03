Dana Schweiger wird Taufpatin der EUROPA 2

Taufe am 10. Mai 2013 in Hamburg vor Blankenese

Taufpatin Dana Schweiger

Countdown: 30 Tage bis zur Taufe

Die erfolgreiche Hamburger Unternehmerin und liebevolle Mutter Dana Schweiger wird die EUROPA 2, den Neubau von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, am 10. Mai im Rahmen des 824. HAFENGEBURTSTAGS HAMBURG taufen. Der Countdown bis zum großen Event läuft auf Hochtouren, denn in 30 Tagen findet die feierliche Zeremonie unter dem Motto "Große Momente. Ganz exklusiv." vor Blankenese statt. Die Gäste können sich unter anderem auf ein beeindruckendes Feuerwerk und den musikalischen Stararct Dick Brave & the Backbeats freuen.

Dr. Wolfgang Flägel, Geschäftsführer Hapag-Lloyd Kreuzfahrten: "Dana Schweiger ist die perfekte Besetzung als Taufpatin, denn sie verkörpert den modernen, legeren und kosmopolitischen Lifestyle der EUROPA 2." Die gebürtige US-Amerikanerin lebt seit vielen Jahren in Hamburg und ist Unternehmerin des erfolgreichen Modelabels "belly button", das Umstands-, Kinder- und Babymode kreiert. "Als vierfache Mutter bin ich besonders von dem umfangreichen Familien- und Kinderangebot an Bord begeistert, bei dem für alle Altersgruppen -bereits ab 2 Jahren - eine Betreuung angeboten wird," so Dana Schweiger.

Für die Tauffeierlichkeiten am 10. Mai wird die EUROPA 2 sich gegen 19 Uhr auf einen Dämmertörn entlang der Hamburger Kulisse begeben, um ihren Taufplatz vor dem Elbstadtteil Blankenese einzunehmen. Hier wird die Taufpatin der EUROPA 2 offiziell ihren Namen verleihen.

Die EUROPA 2 ist das Schwesterschiff des weltweit einzigen 5-Sterne-plus Schiffes MS EUROPA* und wird als legere Variante im Luxus-Segment positioniert. Mit maximal 516 Gästen bietet die EUROPA 2 den größten Raum pro Passagier auf einem Kreuzfahrtschiff. Das Schiff verfügt über ausschließlich Suiten mit Veranda und einer Mindestgröße von 28 Quadratmetern. Acht Restaurants sowie sechs Bars sorgen für kulinarische Vielfalt, ein großer Spa- und Fitnessbereich trägt dem Trend nach Wellbeing auf Reisen Rechnung.

