Bei der ersten Nachhaltigkeitszertifizierung für Smartphones liegt der Fokus auf sozial verantwortlicher Herstellung und der Umwelt

Stockholm (ots/PRNewswire) - TCO Development hat die Erweiterung seiner weltweiten Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte

um

Smartphones bekanntgegeben. Die neue Zertifizierung wird Smartphone-Käufern und -Benutzern einen einfacheren Weg geben, um Geräte zu finden, welche die Kriterien für eine sozial verantwortliche Herstellung, für eine geringe Umweltbelastung und ein ergonomisches Design erfüllen.

Mit ihrer computerähnlichen Leistung und Funktionalität und einem weltweiten jährlichen Wachstum bei den Verkaufszahlen um 50 Prozent stellen Smartphones die am schnellsten wachsende Kategorie bei IT-Produkten dar. Im Jahr 2014 werden schätzungsweise eine Milliarde Smartphones verkauft werden.

Durch dieses explosive Wachstum entstehen auch Herausforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit, die berücksichtigt werden müssen. Gefährliche Substanzen, eine hohe Austauschrate, Elektroschrott und nicht normgemässe Arbeitsbedingungen bei der Herstellung gehören zu den grössten Problemen.

Mit der Zertifizierung soll eine grössere soziale Verantwortung bei der Herstellung von Smartphones gefördert sowie die Umweltbelastung und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit verringert werden. Zu den entscheidenden Kriterien gehören unter anderem die Verpflichtung der Hersteller zu internationalen Arbeitsstandards, zur Verringerung von gefährlichen Substanzen wie unter anderem von Schwermetallen, Beryllium, Nickel und Phthalate sowie Energieeffizienz und ein ergonomisches Design.

"Diese Zertifizierung wird Organisationen aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor eine echte Gewissheit geben, dass die ausgewählten Smartphones sie dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen und eine nachhaltigere IT-Umgebung zu schaffen", erklärte Niclas Rydell, Leiter des Bereichs Produktzertifizierung bei TCO Development.

Zu erwähnen ist, dass es kein Kriterium für den SAR-Wert geben wird. Auch wenn TCO Development die Entwicklungen in diesem Bereich überwachen wird, wird empfohlen werden, ein Headset für die Kommunikation mit dem Telefon zu verwenden.

Der neue Zertifizierungskritieriensatz steht im April als Entwurf für Kommentare durch die Öffentlichkeit und Interessenvertreter [http://tcodevelopment.com/manufacturer-resources/development-projects] zur Verfügung. Es ist geplant, dass die Zertifizierung Mitte Mai veröffentlicht wird und ab dann den Markenanbietern zur Zertifizierung ihrer Smartphones zur Verfügung steht.

Informationen zu TCO Development

TCO Development fördert nachhaltige IT und ist das Unternehmen hinter TCO Certified (TCO-Prüfsiegel), einer Zertifizierung der Nachhaltigkeit von IT-Produkten vonseiten Dritter. Professionelle IT-Einkäufer auf der ganzen Welt wählen TCO Certified-Produkte im Rahmen ihrer nachhaltigen IT-Strategie. TCO Certified-Produkte erfüllen eine breite Palette an Kriterien, um sicherzustellen, dass bei der Herstellung, Verwendung und Entsorgung die Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft berücksichtigt wird. Die Produktgruppen umfassen Bildschirme, Notebooks, Tablets, Desktops, All-in-One-PCs, Projektoren und Headsets. TCO Development hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und verfügt über regionale Niederlassungen in Nordamerika und Asien.

