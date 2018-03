Termine am 10. April in der "Rathauskorrespondenz"

10.30 Uhr, Fototermin: "Neuer Insektenspielplatz in den Blumengärten Hirschstetten" mit StRin Sima, BV Scheed und Stadtgartendirektor Weisgram (22., Quadenstraße 15, Treffpunkt beim Eingang der Blumengärten ggü. dem Palmenhaus) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der Grünen Wien "Misch dich ein - Zukunftskongress zu neuen Formen lebendiger Demokratie" mit u.a. KO Ellensohn (Ecksalon Grüner Klub, Rathaus, Stiege 6) 10.30 Uhr, Pressekonferenz "Abonnementprogramm 2013/2014" (Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20, Wotruba-Salon) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Chefinspektor Herbert Leisser sowie der Einsatzmedaille des Landes Wien an Gökhan Olpak und Gruppeninspektor Willibald Stoifl durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Hauptstraße 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Gemeindebau-Benennung nach Johann Hatzl mit StR Ludwig, BV Angerer und GR Troch (11., Simmeringer Hauptstraße 34-40/bei Stiege 1)

