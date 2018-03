Die mobile Almhütte - Schenken Sie Freunden oder Geschäftspartnern ein besonderes Erlebnis

Aalen (ots) - Immer mehr Unternehmen gehen neue Wege um für Ihre Kunden attraktiv zu sein und um Aufmerksamkeit zu erregen um neue Kunden zu gewinnen. Wieso daher nicht einmal seine Kunden oder Geschäftspartner in eine Almhütte einladen? Um dies zu realisieren müssen Sie auch nicht erst in die Berge fahren, sondern Sie können solch eine Hütte auch bequem zu sich nach Hause oder an eine Örtlichkeit Ihrer Wahl transportieren lassen. Möglich wird dies mit der Eventagentur Nomi - http://www.no-mi.de.

Seit dem vergangenen Jahr hat die Eventagentur eine mobile Almhütte im Sortiment, die sich sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich, eignet. Ein herkömmlicher Messe- oder Verkaufsstand kann dadurch abgelöst werden und allein durch seine Optik Kunden anziehen. Wer möchte so eine rustikale Hütte denn nicht einmal von innen sehen? Auch hier wurde nicht gespart! Zum Interieur gehören ein Kamin, traditionell rustikale Tische und Bänke, die aus ausgewählten und qualitativ hochwertigen Altholz hergestellt wurden. Abgerundet wird das Erscheinungsbild durch dekorative Elemente im Alpenstil. Neben diesen rein optischen Gesichtspunkten stehen dem Mieter der Almhütte aber auch moderne Geräte wie eine Schankanlage und ein Geschirrspüler zur Verfügung. Geschäftsführer Herr Boncium schwärmt über seine Anschaffung in den höchsten Tönen: "Mit unserer Almhütte bieten wir unseren Kunden eine einmalige Lokalität, die sie für verschiedene Veranstaltungen nutzen können. Wir sind wirklich sehr stolz so etwas Ausgefallenes anzubieten und uns dadurch auch gegenüber der Konkurrenz abzugrenzen." In puncto Ausgefallenheit ist die Eventagentur auch in anderen Bereichen aktiv. Bekannt wurde die Nomi auch dadurch, dass sie in Aalen Deutschlands größte mobile Eislaufbahn geplant und realisiert haben. Hier konnte der Besucher auf 1200 Quadratmetern Eisfläche seine Künste erproben. Zurück jedoch zur Almhütte. In diese Hütte passen bis zu 40 Personen hinein. Ist dies zu klein, so kann auch der passende Biergarten samt Dekoration gleich mit dazu gebucht werden. Die Hütte kann problemlos zu jedem Ziel transportiert werden und innerhalb eines halben Tages aufgebaut werden. Um den Transport und Aufbau kümmern sich zudem die Mitarbeiter der Nomi. "Die Almhütte war schon im vergangenen Jahr sehr gefragt und auch in diesem Jahr rechnen wir mit einer ähnlich hohen Resonanz", so der Geschäftsführer. Sollten Sie also auf der Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit für Ihre Festivität sein, so bieten Sie mit der mobilen Almhütte Ihren Freunden oder Geschäftspartnern ein besonderes Schmankerl an.

