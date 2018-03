Sasol feiert 10 Jahre an der New York Stock Exchange

New York (ots/PRNewswire) - Sasol feierte heute sein 10-jähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange (NYSE).

Der CEO von Sasol, David Constable, und die Geschäftsführung von Sasol werden zu diesem Anlass die Schlussglocke läuten.

Die Sasol-Aktien werden in Form von American Depositary Receipts (ADRs) zum Preis von 10,73 USD pro Aktie gehandelt. Ein Sasol-ADR ist das Äquivalent einer Sasol-Stammaktie, die an der Johannesburg Stock Exchange (JSE) gehandelt wird.

Die Notierung an der NYSE hat es Sasol möglich gemacht, sich auf dem US-Kapitalmarkt, dem weltweit grössten, zu etablieren, und gleichzeitig das Unternehmensprofil in dieser Investment-Community als überzeugende Investitionsmöglichkeit zu erweitern.

Sasol befindet sich derzeit am Beginn der Projektierungs- und Design-Phase für ein integriertes Gasverflüssigungsprojekt und einen World-Scale-Ethancracker in Louisiana. Die geplante Investition wird voraussichtlich zwischen 16 und 21 Milliarden USD kosten und ist damit die grösste ausländische Investition in Geschichte des US-Bundesstaats Louisiana.

Informationen zu Sasol:

Bei allem, was wir tun, streben wir nach exzellenten Ergebnissen. Sasol ist ein international integriertes Energie- und Chemieunternehmen, das die Talente und die Erfahrung von mehr als 34.000 Mitarbeitern in 38 Ländern nutzt. Wir entwickeln und kommerzialisieren Technologien sowie bauen und betreiben Werke von Weltrang, die eine Reihe von Produktströmen herstellen, darunter flüssige Brennstoffe, Chemikalien und Strom.

Während wir weiterhin unsere Heimatbasis in Südafrika unterstützen, expandiert Sasol international auf der Grundlage eines einzigartigen Wertversprechens, das unsere vielfältigen Unternehmen in eine integrierte, durch erstklassige Funktionen unterstützte Wertschöpfungskette einbindet.

Herausgegeben von:

Alex Anderson, Medienmanager Direktdurchwahl +27(11)441-3295; Mobiltelefon +27(0)71-600-9605; alex.anderson @ sasol.com

Jacqui O'Sullivan, Geschäftsführer für Kommunikation Direktdurchwahl +27(11)441-3252; Mobiltelefon +27(0)82-883-9697; jacqui.osullivan @ sasol.com