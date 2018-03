Western Wind gibt Einreichung von Formular 15F bekannt, um seine Berichtspflichten gegenüber der SEC zu beenden

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -

Kürzel TSX.V: "WND" Kürzel OTCQX: "WNDEF" Ausgegebene und umlaufende Aktien: 73.272.748

Western Wind Energy Corp. (das "Unternehmen" oder "Western Wind") (TSX Venture Exchange ?' "WND") (OTCQX ?' "WNDEF") gab bekannt, dass es heute bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") ein Formular 15F einreichen wird, um nach Paragraph 12 Absatz (g) des United States Securities Exchange Act von 1934 in der aktuell gültigen Fassung die Registrierung seiner Stammaktien zu beenden.

Mit der Abgabe von Formular 15F wird die Berichtspflicht des Unternehmens gegenüber der SEC mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, darunter auch seine Verpflichtung zur Einreichung von Berichten auf Formular 40-F und zur Abfassung von Berichten auf Formular 6-K. Die Beendigung der Berichtspflichten des Unternehmens wird voraussichtlich spätestens 90 Tage nach Einreichung in Kraft treten, sofern die SEC keine Einwände erhebt.

ÜBER WESTERN WIND ENERGY CORP.

Western Wind Energy ist ein vertikal integriertes Unternehmen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, das derzeit in den Bundesstaaten Kalifornien und Arizona Wind- und Solaranlagen mit einer Nennkapazität von netto 165 MW betreibt. Western Wind verfügt ferner über erhebliche Entwicklungsaktiva für Solar- und Windenergie in den USA. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Vancouver, BC, Kanada; Niederlassungen werden in Scottsdale, Arizona und Tehachapi, Kalifornien, unterhalten. Western Wind wird an der TSX Venture Exchange mit dem Kürzel "WND" und in den Vereinigten Staaten an der OTCQX mit dem Kürzel "WNDEF" gehandelt.

Das Unternehmen besitzt und betreibt drei Windkraftwerke in Kalifornien und ein vollständig integriertes Wind- und Solarkraftwerk in Arizona. Die drei in Betrieb befindlichen Windkraftwerke in Kalifornien sind die 120 MW-Windstar-Anlage, die 4,5 MW-Windridge-Anlage in Tehachapi und die 30 MW-Mesa-Windkraftanlage bei Palm Springs. Bei der Anlage in Arizona handelt es sich um die unternehmenseigene Kingman-Anlage, ein integriertes Solar- und Windkraftwerk mit 10,5 MW. Das Unternehmen entwickelt ferner Wind-und Solarprojekte in Kalifornien, Arizona und Puerto Rico.

