Gesundheitsminister Alois Stöger: Gesundheitsreform sichert Versorgung der PatientInnen

Gesundheitsausschuss beschließt Reform

Wien (OTS) - "Durch den Beschluss der Gesundheitsreform hat die Regierung einmal mehr bewiesen, dass sie wichtige Vorhaben Schritt für Schritt umsetzt. Die Reform wird unser Gesundheitssystem für die kommenden Generationen absichern. Außerdem können die Leistungen weiter ausgebaut werden. Durch die bessere Abstimmung zwischen den Spitälern und Arztpraxen wird die Qualität der Behandlungen erhöht. Es stehen die Patientinnen und Patienten im Mittelpunkt und nicht mehr die einzelnen Institutionen", bekräftigt Gesundheitsminister Alois Stöger anlässlich des Beschlusses der Gesundheitsreform im heutigen Gesundheitsausschuss.

Alle ziehen an einem Strang

Während in der Vergangenheit Bund, Länder und Sozialversicherung nebeneinander die Gesundheitsversorgung geplant haben, werden jetzt erstmals alle Partner an einem Strang ziehen und gemeinsam die Versorgung der Patientinnen und Patienten organisieren. "Es ist gelungen, alle Partner an einen Tisch zu holen und eine große Reform zu verhandeln und zu beschließen. Nutznießer sind die Patienten, darauf können wir stolz sein", erklärte der Minister.

In dieser Legislaturperiode seien, so Stöger weiter, viele wesentliche Modernisierungsschritte im Gesundheitssystem gelungen. "Durch das Kassensanierungspaket stehen die Krankenkassen wieder auf soliden Beinen und es ist gesichert, dass die Menschen im Krankheitsfall die notwendige medizinische Versorgung bezahlt bekommen. Durch die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA wird die Zettelwirtschaft beim Arztbesuch beendet und die Qualität für die Patientinnen und Patienten massiv erhöht. Gerade gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten können durch ELGA erkannt und verhindert werden. Gemeinsam mit der Gesundheitsreform haben das Kassensanierungspaket und ELGA unser Gesundheitssystem fit für die Zukunft gemacht. Gleichzeitig wurden Leistungen ausgebaut, etwa durch die Ausweitung des gratis Kinderimpfprogramms oder die Erweiterung der Angebote der Zahnambulatorien. Die Bevölkerung kann sich auf das österreichische Gesundheitssystem verlassen", so Minister Alois Stöger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Gesundheit

Fabian Fußeis, Pressesprecher

Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Tel.: +43/1/71100-4505

fabian.fusseis @ bmg.gv.at

http://www.bmg.gv.at