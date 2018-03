Erfolgsgeschichte Ziehm Solo: 1.000 verkaufte Systeme weltweit / Flexibel, platzsparend, kosteneffizient: Der kompakte C-Bogen sorgt für zuverlässige Bildgebung im OP

Nürnberg (ots) - 1.000 Tage, 1.000 C-Bögen: So lautet die beeindruckende Bilanz knapp drei Jahre nach der Einführung des Ziehm Solo im März 2009. Als einer der kompaktesten und flexibelsten C-Bögen auf dem Markt passt sich der Ziehm Solo den unterschiedlichen Bedürfnissen und räumlichen Voraussetzungen von Kliniken optimal an. Insbesondere Anwender aus der Orthopädie, Traumatologie und Schmerztherapie setzen für die intraoperative Bildgebung immer häufiger auf das Multitalent von Ziehm Imaging. Der 1000. Ziehm Solo wird an die Clinica Santa Elena in Málaga, Spanien, ausgeliefert.

Flexible Lösung auf kleinstem Raum

"Operationssäle in Krankenhäusern werden zunehmend kleiner, gleichzeitig sollen immer mehr Geräte darin zum Einsatz kommen", sagt Klaus Hörndler, Geschäftsführer der Ziehm Imaging GmbH. "Exakt vor diesem Hintergrund haben wir den Ziehm Solo entwickelt: Mit einem Platzbedarf von nur 0,8m2 bietet der C-Bogen Kliniken größtmögliche Flexibilität zu einem attraktiven Preis- Leistungsverhältnis. Jeden Tag ein verkauftes Gerät bestätigt eindrucksvoll, dass wir mit dieser Kombination genau die Bedürfnisse unserer Anwender erfüllen."

Mit seiner kompakten Bauweise ist der Ziehm Solo ein wahres Raumwunder: Alle Funktionen für Bildgebung, -bearbeitung und -archivierung sind platzsparend im C-Bogen integriert. Da der schwenkbare Flachbildschirm direkt am Gerät montiert ist, kommt der C-Bogen zudem ohne separaten Monitorwagen aus.

Neben seinem schlanken Design punktet der Ziehm Solo mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten. Er passt sich ideal den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und Anwendungsszenarien an. Mit der Viewing Station bietet der C-Bogen eine zusätzliche, synchronisierte Benutzeroberfläche für die flexible Bedienung; die Weiterleitung der Videosignale auf externe Deckenmonitore eröffnet weitere Einsatzgebiete und spart dabei Platz im OP ein.

Kompaktes Kraftpaket für den OP

Nicht zuletzt steht der Ziehm Solo für hochqualitative mobile Bildgebung im OP. Der gepulste 2kW Monoblockgenerator sorgt für brillante Bildqualität bei bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die 1k x 1k Technologie garantiert eine hohe Auflösung der Aufnahmen, die in über 4.000 Graustufen angezeigt werden.

Die Kombination aus kompaktem Design, flexiblen Einsatzmöglichkeiten und hochqualitativer Bildgebung macht den Ziehm Solo zu einem kosteneffizienten Multitalent für die intraoperative Bildgebung.

