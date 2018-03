Goldenes Verdienstzeichen an "Baumchirurg" Manfred Saller

Sima zeichnet international erfahrenen Gartengestalter für Verdienste auf dem Gebiet der Baumpflege aus.

Wien (OTS) - Für seine Verdienste auf dem Gebiet der Baumpflege und Gartengestaltung erhielt heute, Dienstag, Manfred Saller von Umweltstadträtin Ulli Sima das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien.

International erworbenes Praxiswissen

Manfred Saller wurde 1962 in Wien-Simmering geboren. Nach Abschluss der Gartenbauschule im niederösterreichischen Langenlois zog er nach Hamburg, um die Baumpflege bei der damals führenden Baumpflegefirma Bollmann zu erlernen. Später besuchte er dann das renommierte "Merrist Wood College" im Süden Londons, anschließend zog es ihn in die USA, um dort sein Praxiswissen zu vertiefen.

1987 gründete Manfred Saller in Wien-Simmering seine Firma Baumchirurgie Saller als ein Ein-Mann-Unternehmen. Der Betrieb entwickelte sich rasch zu einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Baumpflege und hat heute Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Ungarn und in den USA. Heute gilt Manfred Saller in seinem Fach als profunder Kenner modernster Methoden und Techniken der Baumpflege. Manfred Saller ist weiters Gründer und Mitglied der I.S.A. - International Society of Arboriculture for Austria and Germany. Diese Gesellschaft fördert den internationalen Austausch, die Forschung und die Fortbildung auf dem Gebiet der Baumpflege.

Innovationen auf dem Gebiet der Baumpflege

In Österreich führte Manfred Saller beispielsweise die englisch-amerikanische "Doppelseil-Methode" ein - eine besonders innovative schonende Methode für Baumschnittarbeiten.

Eine von ihm entwickelte Technik zur Vereisung von Baumwurzeln stoppt den Wuchs von Baumwurzeln, wenn diese z. B. auf Rohrleitungen drücken. Manfred Saller ist als Baumpflege-Experte und Gartengestalter auch gern gesehener Gast in den Medien und schreibt auch selbst Kolumnen.

