Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitskonferenz

London (ots/PRNewswire) - Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten können kleine Unternehmen ihre Gewinne steigern, indem sie sich für Nachhaltigkeit einsetzen. So haben sie grossen Einfluss auf die allgemeinen Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit, so die Ethical Corporation.

Zum ersten Mal wird sich der Responsible Business Summit der Ethical Corporation, Europas grösste Veranstaltung zum Thema Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung und Nachhaltigkeit, KMU direkt einbeziehen, indem Unternehmen mit weniger als 250 Angestellten vergünstigte Eintrittskarten geboten werden.

Steven Wilding, Konferenzleiter bei der Ethical Corporation, erklärt:

"Wir möchten die Konferenz Kleinst-, Klein- und mittelgrossen Unternehmen zugänglich machen, denn sie sind der Motor der weltweiten Industrie und eine wichtige Ressource für unternehmerische Fähigkeiten, Innovation und Einstellungschancen. Allein in der EU bieten die rund 23 Million KMU etwa 75 Millionen Arbeitsstellen. Sie repräsentieren 99 % aller Unternehmen. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass sie an der Nachhaltigkeitsdebatte teilhaben."

Insgesamt 50 vergünstigte Eintrittskarten für KMU stehen für die Konferenz zur Verfügung, die am 7. und 8. Mai 2013 im Novotel London West Hotel stattfindet. Der Preis wird um ein Fünftel des Normalpreises auf 350 GBP zzgl. Mwst. für einen Tag oder auf 750 GBP zzgl. Mwst. für beide Tage reduziert.

Laut einer US-Studie der Boston Consulting Group[1] verzeichnen Unternehmen, sie sich für Nachhaltigkeit engagieren, einen Anstieg ihrer Gewinne.

In der weltweit unter Führungskräften und Managern durchgeführte Studie gaben mehr als ein Drittel (37 %) der 2.600 Befragten aus kommerziellen Organisationen an, dass der Einsatz für Nachhaltigkeit die Gewinne ihres Unternehmens in den letzten 12 Monaten gesteigert haben.

Wilding erklärt: "Wir hören von zahlreichen KMU, dass ihre derzeitige Priorität darin besteht, der Rezession zu entrinnen, und dass Massnahmen für mehr Nachhaltigkeit zu kostspielig wären. Wir hoffen, dass diese Konferenz dazu beitragen kann, diese Meinung zu ändern. Wir möchten den KMU die Chance geben, Best Practices auszutauschen, die neuesten Schwierigkeiten zum Thema Nachhaltigkeit zu besprechen und wichtige Kontakte zu knüpfen."

Die Konferenz beschäftigt sich mit zahlreichen Problemen zum Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise mit der sozialen Verantwortung und der Reduzierung der Umweltbelastung. Mehr als 20 Sitzungen in Kleingruppen mit dem Schwerpunkt der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung werden stattfinden.

Rt Hon Gregory Barker, Staatsminister für Fragen des Klimawandels, wird die einleitende Keynote zum Thema Public Private Partnerships (öffentlich-private Partnerschaft) halten, in der es darum gehen wird, wie Investitionen in grüne Technologien gefördert werden können.

Die Konferenz wird Treffpunkt für mehr als 500 hochrangige Teilnehmer und über 50 Referenten aus der ganzen Welt sein.

Referenten von Unternehmen wie M&S, Microsoft, Unilever, der BASF, Dow, Dupont, Rio Tinto, ASDA, Patagonia und Hyundai werden ebenso teilnehmen wie Vertreter von Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam, der Ethical Trading Initiative, EABIS, der Cranfield School of Management, der Europäischen Kommission und dem Institut für Menschenrechte und Wirtschaft.

[1]Die Studie Innovation Bottom Line, ein gemeinsamer Untersuchungsbericht der The Boston Consulting Group und des MIT Sloan Management Review steht online auf https://www.bcgperspectives. com/Images/MITSMR-BCG-Sustainability-Report-2013_tcm80-126806.pdf zur Verfügung.

Informationen zur Ethical Corporation

Ethical Corporation bietet seit 2001 Business Intelligence für Nachhaltigkeit und ihre Konferenzen sind weithin als die besten in der Branche bekannt. Das Unternehmen liefert Grossunternehmen, Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken, Hochschulen, Regierungen und Dienstleistern aus dem Bereich unternehmerische Nachhaltigkeit objektive Analysen. Die Ethical Corporation konzentriert sich voll und ganz auf die globale ethische Unternehmensführung und die Frage, wie grosse Unternehmen auf die Agenda der Nachhaltigkeit reagieren.

Das Aushängeschild der Organisation ist der Responsible Business Summit, der jedes Jahr in der ersten Maiwoche in London stattfindet. In den vergangenen drei Jahren fand der Gipfel auch in New York statt, und in diesem Jahr geht er zum ersten Mal nach Asien.

