Leica Camera AG ist Partner der Red Bull Illume 2013

Solms (ots) - Die Leica Camera AG ist in diesem Jahr erneut Partner der Red Bull Illume 2013, dem weltweit größten Fotowettbewerb für Action- und Adventuresport. Der Startschuss für die Neuausschreibung fiel am 1. Dezember 2012. Interessenten können sich noch bis zum 30. April 2013 beteiligen und ihre Aufnahmen unter www.redbullillume.com einreichen.

Die internationale Jury der Red Bull Illume 2013 wählt aus den Einsendungen insgesamt 50 Finalisten und prämiert zehn Kategorie-Gewinner sowie den Gesamtsieger. Dieser erhält eine Mittelformatkamera Leica S. Die besten Einsendungen aus jeder Kategorie werden mit einer digitalen Kompaktkamera Leica X2 ausgezeichnet. Zu den Kategorien des Wettbewerbs gehören Lifestyle, Playground, Energy, Spirit, Close Up, Wings, Sequence, New Creativity, Experimental und Illumination. Die Bekanntgabe der Finalisten erfolgt im Rahmen der Preisverleihung Ende August 2013 in Hong Kong. Dort werden die TOP 50 Bilder vorgestellt und im Anschluss in einer einzigartigen Fotoausstellung weltweit gezeigt.

Der Fotowettbewerb Red Bull Illume wurde erstmals 2007 ausgeschrieben. Nach einer weiteren Ankündigung im Jahr 2010 läuft der renommierte Wettbewerb nunmehr zum dritten Mal. Die Beteiligung der Leica Camera AG an dem aktuellen Wettbewerb wurde auf der photokina 2012 bekannt gegeben. Bereits in den Vorjahren überzeugten zehntausende, hochkarätige Einsendungen die Jury.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Dippel / Telefon direkt 06442-208 403 / Telefax direkt -455 /

andreas.dippel @ leica-camera.com