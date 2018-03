EINLADUNG ZUR P R E S S E K O N F E R E N Z JUGEND MACHT KLIMA-SCHUTZ

Zeit: Donnerstag, 11. April 2013, 10:00 - 11:00 Uhr Ort: Die Lobby, Löwelstraße 20, 1010 Wien

Wien (OTS) - Jugendlichen wird oft zu Unrecht mangelndes Interesse an umweltpolitischen Themen vorgeworfen. Vielmehr braucht es meist nur jugendgerechte Zugänge und konkrete Beteiligungsmöglichkeiten, um das Interesse junger Menschen zu wecken.

Das Lebensministerium und die Jugend-Umwelt-Plattform JUMP starten mit dem "Jugend-Klima-Forum" ein beispielhaftes Beteiligungsprojekt für Jugendliche. 20 jungen Menschen aus ganz Österreich wird die Teilnahme an Aktivitäten rund um die Klima-konferenz 2013 auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht. Zwei der TeilnehmerInnen werden darüber hinaus als Jugenddelegierte an der 19. UN Climate Change Conference (COP19) in Warschau im November 2013 teilnehmen.

Es informieren Sie:

Bundesminister Niki Berlakovich

Claudia Kinzl, Geschäftsführerin JUMP

Gudrun Redl, stv. Geschäftsführerin JUMP

