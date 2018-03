Row 44 schließt Installation von Bordunterhaltungssystemen in 60 Norwegian Air Shuttle-Flugzeugen vom Typ Boeing 737-800 ab

(PRN) - - Weltweit sind derzeit 500 Flugzeuge von Row 44 ausgestattete Flugzeuge im Betrieb de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6f44795f -Norwegian Air Shuttle bietet als erste europäische Fluglinie On-Demand-Video an

Westlake Village, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Row 44, ein Tochterunternehmen von Global Eagle Entertainment Inc. und der führende Anbieter von WiFi- und hardwarebasierten Bordunterhaltungssystemen für Fluggesellschaften in aller Welt, gab heute bekannt, dass er die Installation seiner Produkte in 60 Boeing-737-800-Flugzeugen von Norwegian Air Shuttle abgeschlossen hat. Bisher steht die auf Ku-Band-Satelliten basierende Bordunterhaltungslösung von Row 44 in nahezu 500 Flugzeugen zur Verfügung, die in aller Welt im Einsatz sind. Sie ist damit das meistgenutzte satellitengestützte Bordunterhaltungssystem auf dem Markt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130409/LA90892)



Norwegian Air Shuttle war die erste Fluggesellschaft, die auf ihren innereuropäischen Flügen einen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet anbot. Nun geht sie der Branche in Europa erneut voran, indem sie eine Lösung, die On-Demand-Videos direkt auf den WiFi-Geräten der Passagiere bereitstellt, auf breiter Ebene einführt.

"Wir sind außerordentlich stolz, die Fluggesellschaft mit dem bahnbrechendsten Bordunterhaltungssystem Europas zu sein", sagte Boris Bubresko, Head of Business Development von Norwegian Air Shuttle.

An Bord der mit WiFi ausgestatteten Flugzeuge steht den Passagieren eine breite Servicepalette zur Verfügung, darunter WiFi-Verbindungen zum Arbeiten, Online-Surfen und Spielen, Einkaufen, interaktive Flugkarten und Reisezielservices. Darüber hinaus bietet Norwegian nun die On-Demand-Video-Dienste von Row 44 an, mit denen die Passagiere TV-Sendungen und Spielfilme in erstklassiger Bildqualität auf ihren eigenen WiFi-Geräten ansehen können.

"Als Norwegian im vergangenen September den Passenger Choice Award für das beste Konnektivitäts- und Kommunikationsangebot an Bord seiner Flugzeuge gewann, wussten wir, dass wir mit einem wirklich innovativen Team einen besonderen Kurs eingeschlagen hatten", sagte John LaValle, der CEO von Global Eagle Entertainment. "Während wir die Installation unseres Produkts in 60 Flugzeugen von Norwegian feiern, freuen wir uns auf die fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft, um ihren Passagieren bahnbrechende Bordunterhaltungs- und Konnektivitätsservices bereitzustellen."

Weitere Installationen der Lösung von Row 44 in Maschinen von Norwegian Air Shuttle werden den Erwartungen zufolge später in diesem Jahr beginnen.

LaValle weiter: "Row 44 verfügt über eine beispiellose Erfahrung im Einsatz und der Entwicklung satellitenbasierter Breitbandprodukte und wir freuen uns darauf, unsere Lösungen in Zukunft weiter auszubauen."

Informationen zu Row 44, Inc.

Row 44, Inc., eine Tochtergesellschaft von Global Eagle Entertainment, ist ein Anbieter satellitengestützter Wi-Fi- und Unterhaltungssysteme für Passagierfluglinien. Row 44 versetzt Fluggesellschaften in aller Welt in die Lage, ihren Passagieren eine schnelle Internetverbindung, Zugang zu erstklassigen Unterhaltungsangeboten einschließlich Live-TV-Sendungen und On-Demand-Videos sowie Buchungen von Aktivitäten am Reiseziel anzubieten, alles über ihre eigenen WiFi-Geräte. Row 44 hat nahezu 500 Maschinen seiner Partnerfluggesellschaften mit WiFi-Systemen ausgestattet, die auf Land- und Seerouten unterwegs sind. Die Row-44-Plattform nutzt die Ku-Band-Satellitentechnologie als Konnektivitätsmedium, um den Fluggästen ein qualitativ hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten und den Fluggesellschaften zunehmende Umsatz-und Wachstumschancen zu erschließen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.row44.com.

Informationen zu Global Eagle

Global Eagle Entertainment Inc. ist die einzige Vollserviceplattform, die der weltweiten Flugbranche sowohl Inhalts- als auch Konnektivitätsdienste anbietet. Durch seine kombinierten Inhalts-, Vertriebs- und Technologieplattformen liefert Global Eagle den Fluggesellschaften und den Millionen von Reisenden, denen diese dienen, das umfassendste Angebot von Video-, E-Commerce- und Informationsdiensten an Bord von Flugzeugen. Über seine Tochtergesellschaft Row 44 nutzt Global Eagle die Ku-Band-Satellitentechnologie, um Flugreisenden Zugang zum Internet und Live-TV-Sendungen, Einkaufsangeboten und Reiseinformationen bereitzustellen. Die Produkte von Row 44 sind derzeit in nahezu 500 Flugzeugen installiert. Dies ist die weltweit größte Flotte vernetzter Unterhaltungsplattformen für Land- und Seeflugrouten. Darüber hinaus beliefert Global Eagle über seine AIA-Division mehr als 130 Fluggesellschaften aus aller Welt mit Film- und Videoinhalten, Spielen und Anwendungen. Global Eagle hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Büroniederlassungen und Unterstützungspersonal in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.globaleagleent.com.

Informationen zu Norwegian Air Shuttle

Norwegian Air Shuttle ASA tritt unter der Handelsmarke "Norwegian" auf und ist eine an der Osloer Aktienbörse notierte Billigfluggesellschaft. Sie ist die zweitgrößte Fluggesellschaft Skandinaviens und hat ein Routenportfolio, das sich über Europa bis nach Nordafrika und den Nahen Osten erstreckt. Im Mai 2013 wird sie sogar Langstreckenflüge von Skandinavien in die USA und nach Asien anbieten. Mit seinen wettbewerbsstarken Preisen und kundenfreundlichen Lösungen und Serviceangeboten hat das Unternehmen während der letzten Jahre ein signifikantes Wachstum erwirtschaftet. Mit 17,7 Millionen Passagieren im Jahr 2012 ist Norwegian die drittgrößte Billigfluggesellschaft in Europa. Norwegian betreibt derzeit 74 Flugzeuge auf 331 Strecken zu 120 Zielflughäfen und beschäftigt etwa 3000 Mitarbeiter. Das durchschnittliche Alter seiner Flugzeuge beträgt 4,6 Jahre und das Unternehmen hat derzeit 280 neue Maschinen bestellt.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsbezogene Aussagen können anhand der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "plant" und "projiziert" bzw. ähnlichen Ausdrucksweisen erkannt werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten und die keine historischen Tatsachen beschreiben. Solche zukunftsbezogenen Aussagen hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse, Strategien, Aussichten und anderen geschäftlichen Aspekte von Global Eagle und seinen Tochtergesellschaften ("Global Eagle") beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Es gibt eine Anzahl von Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen solcher zukunftsbezogenen Aussagen abweichen können. Diese Faktoren schließen ein, sind aber nicht beschränkt auf: (1) Veränderungen der Planungsaktivitäten von Kunden, (2) Veränderungen der anwendbaren Gesetze oder Vorschriften, (3) die Möglichkeit, dass Global Eagle von anderen wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder wettbewerblichen Faktoren beeinträchtigt werden könnte, und (4) sonstige Risiken und Ungewissheiten, die Global Eagle in seinen Geschäftsberichten an die US-Börsenaufsicht SEC beschreibt, unter anderem unter der Überschrift "Risk Factors" in der im Januar 2013 eingereichten endgültigen Fassung seiner Aktionärsinformationen (Proxy Statement). Den Lesern wird nahegelegt, sich nicht übermäßig auf zukunftsbezogene Aussagen zu verlassen, die nur am Datum ihrer Veröffentlichung gelten. Global Eagle verpflichtet sich nicht, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände.

Web site: http://www.row44.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Global Eagle Entertainment/Row 44, Karin Pellmann,

kpellmann @ row44.com, 646-515-6933, oder Robbie Hyman,

rhyman @ row44.com,

818-917-4806