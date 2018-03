Zwischen Orient und Okzident! Eton Institute bietet der Öffentlichkeit einen kostenlosen Türkisch Kurs!

Wien (OTS) - Eton Institute, das internationale Sprach- und Weiterbildungsinstitut mit Niederlassungen in Abu Dhabi, Dubai, New York und Washington D.C., bietet diesen Monat einen kostenlosen Türkisch Kurs an für alle, die in den Sprung in die mystische Kultur dieses wunderbaren Landes interessiert sind. Dieser Anfängerkurs wird absolut kostenfrei für die Öffentlichkeit angeboten, als Teil der CSR-Initiative des Instituts, um die sprachliche Vielfalt und interkulturelle Wertschätzung zu fördern.

Dr. Eli Abi Rached, Direktor von Eton Institute, kommentiert: "Die türkische Kultur verbindet zwei Welten und fügt sich perfekt zwischen dem Nahen Osten und Europa ein. Die Türkei hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Handelspartner für Österreich und zu einem interessanten Investitionsstandort entwickelt. Fremdsprachkompetenzen und vor allem interkulturelle Skills werden für den Aufbau von Geschäftsbeziehungen immer bedeutender. Türkisch ist relativ leicht zu erlernen, da Logik der Sprache recht schnell nachzuvollziehen ist. "

Der kostenlose Türkisch Kurs bei Eton Institute findet vom 29. April bis zum 16. Mai 2013, immer montags und donnerstags, von 16.15 bis 17.45 Uhr statt. Während diesem kostenlosen Türkisch Sprachkurs erfahren die Teilnehmer mehr über die Kultur, das eindrucksvolle Land und erlernen natürlich auch die ersten Wörter und Sätze, um sich auf Türkisch verständigen zu können.

Wichtiges:

Was? Türkisch Sprachkurs Wann? 29. April- 16. Mai 2013, Mo & Do, 16.15-17.45 Uhr Wo? Eton Institute Filiale, Tiefer Graben 9, Mezzanin, 1010 Wien Kosten? Anmeldegebühr inkl. Lernmaterial: Euro 5

Eton Institute feiert sein Jubiläum mit tollen Rabattaktionen und einem besonderen Gewinnspiel

Der Eton Community ist der sogenannte "Eton Day" bereits aus dem Vorjahr bekannt und das Jubiläum ist auch heuer wieder ein freudiger Anlass, um zu feiern. Am 12. April 2013 gibt es exklusive Rabatte von -15% auf alle regulären Gruppenkurse sowie Privatunterricht ab 10 Einheiten. Unter allen Personen, die am Eton Tag einen Kurs buchen, werden 2 Prepaid Kreditkarten im Wert von Euro 250 verlost. Zusätzlich gibt es für alle Sprach- und Kulturbegeisterten kostenlosen Sprachworkshops und kulturelle Aktivitäten.

Moaz Khan, Marketing Manager von Eton Institute, zu Eton Day: "Der Countdown hat begonnen, wir stehen bereits in den Startlöchern für unseren Eton Day und freuen uns den freudigen Anlass mit allen Interessierten zu feiern. Eton Day ist eine perfekte Gelegenheit, uns für die tolle Unterstützung und schönen Momente der letzten Jahre zu bedanken."

Wichtiges:

Was? Eton Day 2013 Wann? 12. April Wo? Eton Institute, Graben 30, 5. Stock, 1010 Wien Kosten? Kostenlos

Alle Informationen und Programm:

http://www.eton.at/index.php/eton-day

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

Rückfragen & Kontakt:

Oana Toma

Operations Executive

Graben 30, 5.Stock

Tel.: +43 1 890 4254

E-Mail: oana.toma @ eton.at