Adfonic und IQzone führen brandneue ansprechende Werbeanzeigen für Android-Geräte ein

London (ots/PRNewswire) - Adfonic, die intelligentere Einkaufsplattform, kündigte heute eine Geschäftspartnerschaft mit IQzone, dem Unternehmen für mobile Werbelösungen, an, um Werbetreibenden fortan die Möglichkeit zu bieten, IQzones Post-App-Werbeanzeigen der Postitial-Reihe einzusetzen. Mit der Einführung von IQzones Postitial-Werbeanzeigen können Agenturen und Direktwerber über Android auf ein eindrückliches und stetig zunehmendes Post-App-Inventar zugreifen und dabei MPUs, Vollbildanzeigen, Rich Media sowie Videos nutzen.

IQzones mobile Werbelösung Postitial(TM) generiert steigende Umsätze für Android-Anwendungsentwickler und Herausgeber. Die einzigartige Werbetechnologie dient der Entwicklung neuer Werbeblöcke für Performance- oder Branding-Kampagnen und kann Werbeanzeigen in Form von MPUs, Vollbild-Unterbrecherwerbung, Rich Media und Video abbilden, ohne das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen. Postitial-Werbeblöcke bieten Herausgebern neben umfassenderen Möglichkeiten zur Kundenbindung auch hochwertige eCPMs, mit deren Hilfe sie das Monetarisierungspotenzial mobiler Apps gezielt maximieren können.

Um Postitial-Werbeblöcke nutzen zu können, müssen Werbetreibende ihre Adfonic-Kampagnen lediglich um MPUs oder Vollbild-Unterbrecherwerbung ergänzen - den Rest übernimmt die Adfonic-Plattform. Dank der Echtzeit-Analysetools von Adfonic können Werbetreibende die Kampagnenaktivität anhand jedes einzelnen Werbeblocks mitverfolgen.

Adfonic-Mitgründer und CTO Wes Biggs erklärte: "Mobile Werbetreibende, die nach Möglichkeiten suchen, ihr Publikum auf neue und kreative Art und Weise anzusprechen, werden von dem Postitial-Verfahren begeistert sein. Mit Adfonics unerreichter Tragweite, den fortschrittlichen Targeting-Funktionen und der Unterstützung führender, mobiler Rich-Media-Inhalte und weiteren eindrücklichen Formaten verfügen wir über alle nötigen Zutaten, um jederzeit äusserst ansprechende Kampagnen an die geeignete Person zu übermitteln."

IQzone-Mitgründer & EVP John Kuolt erklärte: "Wir sind begeistert, IQzones Postitial-Werbeanzeigen in Zusammenarbeit mit Adfonic auf den Markt zu bringen. Adfonic ist eine führende mobile Werbeplattform, die Innovation mit globaler Reichweite vereint. Dies bietet IQzone die Möglichkeit, seine Postitial-Werbeanzeigen in die vielen Tausend Werbekampagnen einzubinden, die monatlich über die Adfonic-Plattform betrieben werden. Werbetreibende erhalten somit brandneue Werbeanzeigen, die deutlich ansprechender sind und sich von sonstigen mobilen Werbekampagnen abheben", erklärte.

Informationen zu Adfonic

Adfonic ist eine mobile Einkaufsplattform für Werbeanzeigen, die Werbetreibenden und Agenturen über einen einzigen Einkaufspunkt Zugang zum globalen mobilen Internet und App-Bestand bietet.

Adfonics Kunden können Performance-, Rich-Media- und Videowerbekampagnen über eine umfassende Auswahl verschiedenster Bestandsquellen betreiben und so direkte Rückmeldungen fördern, die Kundenbindung erhöhen und Markenbewusstsein aufbauen.

Durch Adfonic erhalten Werbetreibende und Agenturen Zugang zu über 100 Milliarden monatlichen Anzeigenschaltungen. Ihre Kampagnen werden mithilfe wegweisender Technologie, Big Data und intelligenten Algorithmen geschaltet, die für Leistungsoptimierung und beste Ergebnisse sorgen.

Adfonic hat seinen Firmensitz in London und betreibt Niederlassungen in New York, Paris, Madrid, München und Singapur.

Näheres erfahren Sie auf http://adfonic.com oder http://blog.adfonic.com

Informationen zu IQzone

IQzone, Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf mobile Werbelösungen spezialisiert. Postitial(TM), das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, bietet Android-Entwicklern und Herausgebern zusätzliche Umsatzquellen. Das Unternehmen kooperiert derzeit mit mobilen Werbenetzen sowie gefragten Partnern und Herausgebern und führt Postitial-Werbeblöcke auf Smartphones und Tablets weltweit ein. IQzone ist ein Privatunternehmen, das von einer Gruppe erfahrener Führungskräfte aus der Wireless-Branche und altgedienten Anwendungsentwicklern gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona und unterhält eine Niederlassung in London (Vereinigtes Königreich).

