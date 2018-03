Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Im Rahmen der betrieblichen Umweltförderung erhält ein Unternehmen einen Investitionszuschuss in der Höhe von 100.000 Euro.

Die Förderung des Landes Niederösterreich an die Technische Universität Wien bei den Kooperationspartnern am jeweiligen Standort zur Umsetzung des Projektes "GreenStorageGrid" in der Höhe von max. 79.200 Euro wurde genehmigt.

Weiters wurde beschlossen, die Prämie für die Kollektiv-Sportunfallversicherung für das Jahr 2013 in der Höhe von 307.625 Euro zu überweisen.

