ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des ersten AVL-Finalspiels SK Posojilnica Aich/Dob - Hypo Tirol Volleyballteam

Am 10. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 10. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des ersten Finalspiels der Austrian Volley League zwischen SK Posojilnica Aich/Dob und Hypo Tirol Volleyballteam um 20.15 Uhr, ein Golfmagazin um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Eishockey, Turnen, Handball, Radsport und Rugby um 22.45 Uhr.

Die Austrian-Volley-League-Finalserie der Herren lautet wie bereits in den vergangenen beiden Saisonen Titelverteidiger Hypo Tirol Volleyballteam gegen SK Posojilnica Aich/Dob. Die erste Partie steigt am 10. April in der JUFA-Halle in Bleiburg. Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Saisonen dominierten in der Meisterschaft bislang nicht die Tiroler sondern erstmals die Kärntner. Aich/Dob ist in Österreich in dieser Saison weiter ungeschlagen und besiegte die Innsbrucker im Rahmen der MEVZA gleich drei Mal.

Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Daniel Lion.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Claude Grenier analysiert im Studio den Schwung von Moderator Peter Tichatschek

Tipps & Tricks mit Claude Grenier (Handgelenk-Aufschwung)

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club (Slice)

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer (Oberarm)

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 9. April, kurzfristige Programmänderungen möglich.

