"James, twittern Sie das!" - Social Media Butler im Einsatz

Zu beschäftigt für Social Media? Der Social Media Butler postet, twittert und hält die Online-Fans stets auf dem Laufenden

piâbo bietet internationalen Social Media Butler-Service

Ob Musiker, Schauspieler, Sportler oder Unternehmer: Der Social Media Butler bringt Persönlichkeiten näher an ihre digitalen Fans und Follower. Wer offline zu beschäftigt ist, um sich auch noch um sein Online-Leben zu kümmern, für den ist der Social Media Butler genau das Richtige: Oft ist es im stressigen Tagesablauf nicht möglich, sich selbst digital zu inszenieren, obwohl dies fürs Image wichtig wäre - hier legt der Social Media Butler Hand an.

Der Einsatz des Social Media Butlers teilt sich in zwei Phasen: In der Konzeptionsphase wird für jede Persönlichkeit ein persönliches Auftrittsprofil erstellt und die Tonalität sowie die zu bespielenden Kanäle besprochen. Auch Themenschwerpunkte und Imagedetails werden in der ersten Phase ausgearbeitet und abgesprochen. Die einen wollen unter keinen Umständen beim Essen fotografiert werden, andere möchten auf Foursquare nicht im besuchten Klamottenladen einchecken: Kein Problem für den Social Media Butler - diese Details werden im Voraus geklärt.

Danach tritt der Butler zusammen mit seinem Auftraggeber in Aktion:

Das digitale Ego weicht seinem Klienten im gebuchten Zeitraum nicht von der Seite und kümmert sich um Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, Vine, Youtube und Co. Ideal ist dies für stressige Medien-Veranstaltungen, auf denen man von Interview zu Interview eilen muss oder für einen Städtetrip mit Business-Terminen, den man online ideal mitverfolgen können sollte.

Die Kanäle werden üblicherweise auf Deutsch oder Englisch bespielt -wahlweise auch beides. Weitere Sprachen können auf Anfrage dazugebucht werden. Der Service steht weltweit und somit ortsunabhängig zur Verfügung.

"Nachdem wir immer wieder viele Anfragen von Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft bekamen, Tagesabläufe, Auftritte und Veranstaltungen zu begleiten, haben wir uns entschlossen, aus diesem Service ein Produkt zu machen", so Tilo Bonow, Gründer und Geschäftsführer der Agentur piâbo aus Berlin.

"Besonders prominente Persönlichkeiten sind überfordert von der enormen Aufmerksamkeit, die Social Media erfordert", so Tilo Bonow weiter. Gerade auf Terminen und auf Reisen sei es schwierig, regelmäßige Updates in sämtlichen Netzwerken zu erstellen und auf Fans zu reagieren. "Wir entlasten die Persönlichkeiten, die sich auf ihr reales Leben konzentrieren müssen, ihre Fans aber nicht vernachlässigen wollen. Unsere Redakteure weichen nicht von der Seite, damit eine soziale Berichterstattung lückenlos erfolgen kann", so Bonow.

Über piâbo

piâbo (www.piabo.net) ist die führende Agentur für die digitale Wirtschaft. Neben strategisch vernetzter PR und Social Media umfasst das Leistungsspektrum der Berliner Agentur medienübergreifende B2B-und B2C-Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationsmanagement sowie die Entwicklung von redaktionellen Konzepten. Das Team betreut nationale und internationale Kunden aus der Internet-/IT-/Mobile- sowie der Medienbranche und verfügt über ein eingespieltes globales Netzwerk.

