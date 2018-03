Tanz mit uns! Die sechste "Dancing Stars"-Show am 12. April in ORF eins

Neun Paare tanzen um den Aufstieg in die nächste Runde

Wien (OTS) - Ballroom frei für die sechste "Dancing Stars"-Show. Am Freitag, dem 12. April 2013, möchten folgende neun Paare live um 20.15 Uhr in ORF eins Jury und Publikum von ihren tänzerischen Fähigkeiten überzeugen: Marjan Shaki & Willi Gabalier, Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl, Monika Salzer & Florian Gscheider, Gregor Glanz & Lenka Pohoralek, Angelika Ahrens & Thomas Kraml, Gerald Pichowetz & Roswitha Wieland, Lukas Perman & Kathrin Menzinger sowie Susanna Hirschler & Vadim Garbuzov und Biko Botowamungu & Maria Jahn. Moderiert wird die Erfolgsshow von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln bietet ORF TELETEXT auf Seite 777 Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Menschen. Außerdem ist die Show für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen via Zweikanalton mit einem Audiokommentar versehen.

Musikauswahl und Votingnummer

Unter 09010/5909 und der angehängten Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Paarnummern entsprechen nicht der Startreihenfolge.

Paar 02: Lukas Perman & Kathrin Menzinger: "Sing, Sing, Sing" (Quickstep)

Paar 03: Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl: "The 5th" (Paso Doble) Paar 04: Biko Botowamungu & Maria Jahn: "Dance With Me" (Tango)

Paar 05: Gregor Glanz & Lenka Pohoralek: "Candyman" (Jive)

Paar 06: Gerald Pichowetz & Roswitha Wieland: "Sign Your Name" (Rumba)

Paar 07: Angelika Ahrens & Thomas Kraml: "Frozen" (Paso Doble)

Paar 08: Marjan Shaki & Willi Gabalier: "Copacabana" (Samba)

Paar 09: Monika Salzer & Florian Gschaider: "Sway" (Cha-Cha-Cha) Paar 10: Susanna Hirschler & Vadim Garbuzov: "You Light Up My Life" (Langsamer Walzer)

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der "Dancing Stars" vergeben auch in der aktuellen Staffel wieder Nicole Burns-Hansen, Balázs Ekker, Hannes Nedbal und Thomas Schäfer-Elmayer.

dancingstars.ORF.at - die Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans

Wie es tatsächlich bei den Proben zugeht, welches Tanzpaar sich warum besonders schwer oder leicht tut und welchen Promis das harte Training am meisten zu schaffen macht - die Website dancingstars.ORF.at liefert den Fans des ORF-Ballrooms alle Infos zu Promis und Profis. Aktuelle Storys über Proben und TV-Auftritte, exklusive Interviews, alle Videos der Auftritte sowie Backstage-Videos, Votings und vieles mehr machen die Site zur Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Tanzbegeisterten.

Alle Shows live und on demand auf http://TVthek.ORF.at

Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stehen alle TV-Shows als Live-Stream zum Abruf bereit. Wer seine "Dancing Stars" im Fernsehen verpasst hat oder ihren Auftritt noch einmal genießen will, für den bietet die ORF-TVthek außerdem die kompletten Shows nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand. Im Themencontainer gibt es Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick.

