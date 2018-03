Future Pipe Industries Group unterzeichnet Vertrag über den Erwerb von Specialty Plastics, Inc.

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - FPIG wird 100 % von Specialty Plastics, Inc. erwerben

Die Future Pipe Industries Group (FPIG) hat im Rahmen der Ausführung ihrer globalen Wachstumsstrategie eine Vereinbarung mit ITT Exelis unterzeichnet und wird 100 % des Geschäfts mit glasfaserverstärkten Rohren von Specialty Plastics, Inc. (SPI) übernehmen.

SPI mit Sitz in Baton Rouge, Louisiana, USA, ist ein führender Anbieter von Glasfaserrohren und -systemen für Offshore-Plattformen und Marineschiffe. Die Übernahme ist eine strategische Ergänzung zu FPIGs Geschäft mit Verbundrohren und fügt ein bedeutendes neues Angebot zu seiner bereits umfangreichen Produktpalette hinzu, das FPIGs globale Möglichkeiten im Offshore-Bereich und auf dem Markt der schwimmenden Produktions- und Lagerstätten für Öl (FPSO) erweitern wird.

"Wir freuen uns über diese neue Gelegenheit", sagte Fouad Makhzoumi, Chairman und CEO der Future Pipe Industries Group. "Die Übernahme von Specialty Plastics, Inc. passt ausgezeichnet in FPIGs Strategie, da sie ihr Produktangebot, ihre geografische Reichweite und ihre Kundensektoren ergänzen wird. Die Lösungen, die Mitarbeiter und das Fachwissen von SPI werden unsere Fähigkeit erweitern, besonders auf dem amerikanischen Kontinent wettbewerbsfähige Dienstleistungen zu erbringen und sie werden FPIG weiterhin als weltweit führenden Anbieter von Verbundrohrsystemen stärken."

"Die Übernahme von SPI ist im Einklang mit unserer Strategie des organischen Wachstums gekoppelt an den Erwerb anderer ergänzender Unternehmen, die über Bekanntheit verfügen und eine nachgewiesene technische Exzellenz in ihren eigenen Märkten aufweisen. Der Erwerb von SPI wird unsere bestehenden Fertigungs- und Vertriebstätigkeiten in den USA weiter verbessern und unsere Reichweite im Öl- und Gassektor erweitern", schloss Makhzoumi, Chairman und CEO der Future Pipe Industries Group.

Über die Future Pipe Industries Group

Die Future Pipe Industries Group wurde 1984 gegründet und ist seither zu einem Weltmarktführer bei der Entwicklung und Fertigung von korrosionsgeschützten Glasfaserrohrsystemen angewachsen. FPIG bietet eine komplette Produktpalette und Lösungen für komplexe Bauprojekte für eine Vielzahl von Anwendungen in den Sektoren Öl und Gas, Marine, Industrie und Infrastruktur. FPIG betreibt gegenwärtig neun Fabriken auf der ganzen Welt, beschäftigt über 3.500 Mitarbeiter und betreut über 300 Grosskunden in mehr als 50 Ländern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Future Pipe Industries Group Mariana Missakian Corporate Communications Director Tel.: +971-4-3896152 E-Mail: m.missakian @ futurepipe.com