Jubiläum: 2 Jahre Stromanbieterwechsel ohne Papier und Tinte

Wien (OTS) - Noch immer glauben viele, der Wechsel des Stromanbieters sei eine komplizierte und mühsame Angelegenheit. Ein Irrglaube:

Bereits seit zwei Jahren - aber noch immer als bislang einziger Anbieter in Österreich - bietet die oekostrom AG die Möglichkeit, den Stromlieferanten gänzlich papierlos einfach und schnell über das Internet zu wechseln. Heute füllt knapp die Hälfte der oekostrom-Neukunden einen Onlinevertrag aus, rund zehn Prozent nutzen die Variante ganz ohne Papier und Tinte.

Neukunden von oekostrom - www.oekostrom.at - hatten bereits 2008 erstmals die Möglichkeit, ihren Vertrag online auszufüllen. Damit war der unabhängige Ökostrom-Anbieter schon damals Vorreiter in Österreich. Allerdings musste der Onlinevertrag aus rechtlichen Gründen noch ausgedruckt, unterschrieben und an oekostrom geschickt werden. Seit April 2011 besteht die Möglichkeit, gänzlich papierlos zu oekostrom zu wechseln - das war in Österreich damals einzigartig und ist es bis heute geblieben. "Fortschritt ist unser Programm", betont Horst Ebner, Vorstand der oekostrom AG. "Das gilt für Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit Hilfe modernster Technik genauso wie für unser Kundenservice mit direkter Online-Abwicklung."

Signatur hochladen, abschicken und fertig!

Die eingescannte Unterschrift oder digitale Signatur wird einfach hochgeladen und mit dem online auf einer sicheren Seite ausgefüllten Vertrag dem oekostrom-Kundenservice per E-Mail geschickt. Um die Kündigung beim bisherigen Stromanbieter kümmert sich oekostrom. "Einfacher geht's nicht", freut sich Horst Ebner. "Ausdrucken, unterschreiben, per Post abschicken: das ist bei uns alles nicht notwendig. In nur drei Online-Schritten kann ein Neukunde seinen bisherigen Stromanbieter kündigen und zu uns wechseln - das dauert in der Regel nicht länger als zehn Minuten."

Während 2011 erst ein Drittel der Neukunden bei oekostrom die Möglichkeit genutzt haben, ihren Vertrag mittels Online-Variante auszufüllen, waren es 2012 schon 38 Prozent. "In diesem Jahr sind es bereits 45 Prozent aller Neukunden. Davon hat rund ein Viertel die Variante mit eingescannter Unterschrift genutzt", so Ebner. Auch das generelle Online-Service, also beispielsweise die Rechnungseinsicht online statt in Papierform, erfreut sich großer Beliebtheit unter oekostrom-Kunden - Anfang 2013 nutzten bereits 10.000 von ihnen dieses Angebot.

Bei oekostrom beziehen alle Neukunden einen Strommix, der sich zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie zusammensetzt und deren Ausbau von oekostrom aktiv gefördert wird. Atomstrom und fossile Energieträger sind ein absolutes Tabu - es entstehen daher keinerlei klimaschädigende CO2-Emissionen oder radioaktiver Abfall. Auch leistbar ist der Ökostrom: Das Basic-Produkt kostet aktuell 7,49 ct/kWh netto (ohne Netz, Steuern und Abgaben), das mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnete Premium-Produkt 9,49 ct/kWh netto (ohne Netz, Steuern und Abgaben). Der Preisvergleich des Tarifkalkulators der E-Control www.e-control.at/servlet/Tarifkalkulator zeigt, dass das Basic-Angebot von oekostrom aktuell nicht nur eines der günstigsten Ökostrom-Angebote am Markt ist, sondern auch noch leistbarer als so mancher "Egalstromanbieter".

oekostrom AG - Unser Name ist Programm

Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von rund 2.000 Aktionären. Das Unternehmen wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Energiewirtschaft aufzubauen, Kunden österreichweit mit "grünem" Strom zu versorgen und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Österreich zu forcieren. Alle Produkte und Dienstleistungen der oekostrom AG sind aktive Beiträge zu Klima- und Umweltschutz und erhöhen die Unabhängigkeit von fossilen und nuklearen Energieträgern. Die oekostrom AG ist in den drei Geschäftsfeldern Stromproduktion, Stromvertrieb und Energiedienstleistungen tätig und in ihrer Einkaufs- und Geschäftspolitik der Schonung der natürlichen Ressourcen und den Werten einer offenen Gesellschaft verpflichtet.

100 % unabhängig - 100% sauber - 100 % aus Österreich

