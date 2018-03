"Wir geben Chancen zu echter Karriere" / RTL-Doku zeigt Unternehmer, der sich als Karriere-Förderer sieht

Kürten/Köln (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Polizist, Produkt-Controller beim Chemie-Konzern Bayer, dann Gründer eines Unternehmens, das sich auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall an Gebäuden spezialisiert. Der Lebenslauf des Unternehmers Horst Becker ist alles andere als geradlinig verlaufen, und trotzdem ging die Entwicklungskurve immer weiter nach oben. Doch vielleicht sind Neugier und Freiheitsliebe genau die Zutaten, die den 51-Jährigen nach vorne gebracht haben; vom Selbständigen zum Top-Unternehmer mit einem Netzwerk an mehr als 100 Standorten und über 400 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Spanien. Die Geschichte von Horst Becker kann all jenen Mut machen, die an den eigenen Weg glauben, auch wenn er nicht schnurgerade verläuft.

Werdegang und außergewöhnlicher Führungsstil des Unternehmers sind Bestandteil des TV-Beitrages "Undercover Boss", der am 15. April um 21.15 Uhr bei RTL zu sehen ist.

"Wenn ich bei Menschen Potential und Wille erkenne, dann stehe ich selbst dafür ein, dass derjenige alle Chancen zu einer erfolgreichen Karriere bei uns bekommt", betont Gründer und Geschäftsführer Horst Becker. Seine Unternehmensgruppe "ISOTEC" wächst und wächst - und braucht Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen:

Geschäftsführer, Außendienst, Sekretariat, und vor allem gewerbliche Mitarbeiter.

Rückblende. 1978. Horst Becker ist 16 Jahre alt - und wird Polizist. Der Vater hatte es vor gemacht, der Junior wollte es nachmachen. Doch aus der Karriere als Staatsdiener wurde nichts. "Mein Freiheitsdrang war viel zu groß, das Denken in starren Strukturen und vorgezeichneten Laufbahnen war überhaupt nicht mein Ding", sagt Becker rückblickend. Er quittierte den Dienst, was sein Vater zunächst mit einem eisigen Schweigen dem Sohn gegenüber quittierte.

Nach dem BWL-Studium ging die Karriere weiter bei einem großen Chemie-Konzern, doch da stieß der Frei-Denker auf ähnliche Strukturen und Probleme. Aus Sicht von Becker wurde konsequent nach Schema F gedacht und gemacht. "Nach drei Monaten habe ich meinem Chef vorgeschlagen, dass er die eigene Abteilung im Prinzip auflösen kann, weil wir uns nur um uns selbst drehten", so Becker. Freunde hatten im zu der Anstellung bei Bayer gratuliert, weil sie darin eine sichere Anstellung bis zur Rente vermuteten. "Als ich nach acht Monaten kündigte, ohne einen neuen Job zu haben, haben die mich für verrückt erklärt." Und im Hause Becker herrschte wieder eisiges Schweigen. Aber so ist es halt, wenn man als junger Mensch seinen ganz eigenen Weg gehen will.

Seit der Gründung der "Horst Becker Isoliertechnik", die 1986 im Wohnzimmer der Eltern stattfand, ist aus der kleinen "Abdichtungsbude" die ISOTEC-GmbH geworden, mit über 75 Betrieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 20 Jahren wächst die auf Franchising basierte ISOTEC-Unternehmensgruppe von Jahr zu Jahr weiter im Umsatz, zweistellig. Auch die Kritik der Eltern an dem Sohn verstummte recht schnell. "Noch heute bin ich meinen Eltern dankbar", unterstreicht Becker, "bei aller Anfangskritik haben sie mich letztendlich bei meinen Unternehmerträumen voll unterstützt und überall mit angepackt, wo anzupacken war."

Viele technik-affine Führungskräfte haben mit Horst Beckers Hilfe den Sprung in die Selbständigkeit geschafft, sie haben gut laufende Fachbetriebe, einige sind heute Umsatz-Millionäre. Becker selbst sieht sich als Karriere-Förderer. In genau der Situation ist Gründer Becker im RTL-Format "Under Cover Boss" zu sehen, wie er sich zunächst verkleidet als "Harald Müller" in die eigenen Franchise-Betriebe begibt, um im Nachhinein weiteres Potential für das Gesamt-Unternehmen zu erkennen; und vor allem das Potential der Mitarbeiter zu fördern.

Der Beitrag läuft am Montag, 15. April 2013 um 21.15 Uhr auf RTL.

Weitere Informationen unter: www.isotec.de

Rückfragen & Kontakt:

Pressesprecher

Thomas Bahne

ISOTEC GmbH

Cliev 21

51515 Kürten

Telefon: 02207 / 8476 106

bahne @ isotec.de