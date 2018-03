Bereits vierte Auszeichnung für STAINER Sun-Wood!

Sun-Wood Altholz-Design Kollektion wird mit dem "interzum award: intelligent material & design 2013" ausgezeichnet!

St. Martin/Lofer (OTS) - Das Produkt "STAINER Sun-Wood:

Altholz-Design Kollektion, in Echtholz, gehackt & gebürstet", die neueste Innovation aus dem Hause STAINER, überzeugte die Jury des interzum awards (weltgrößte Messe der Möbelzulieferindustrie und des Innenausbaus) und wurde Sieger in der Kategorie "Hohe Produktqualität".

Sun-Wood Altholzoptik ist die ideale Ergänzung zu originalem Altholz (Antikholz). Durch ein spezielles Verfahren wird auf neuem Holz der Natureffekt des alten, verwitterten und sonnengebleichten Holzes nachgestellt. Dies ermöglicht eine Reproduktion von 3-Schichtplatten, massiven Brettern, furnierten Span- und MDF-Platten, Leimbindern uvm. Da es sich um natürliche Dekore handelt, ist die Kombination von Sun-Wood und original Altholz jeder Zeit möglich. Erhältlich in 10 verschiedenen Holzarten ist Sun-Wood von "echtem" Altholz kaum zu unterscheiden. "Mit unserem Produkt stoßen wir auch international auf großes Interesse. So produzieren wir gerade 4500m2 Sun-Wood für einen Großauftrag eines 5-Stern Hotels in Sotschi, der Olympia-Stadt 2014", so Geschäftsführer Arno Stainer.

Mit Sun-Wood Altholzoptik bietet Stainer eine innovative aber trotzdem natürliche Alternative zu herkömmlichen Altholzplatten. Die Wiederverwendung von bereits verbautem Holz, so genanntem Altholz, hat sich in den letzten Jahren zum Trend im Interior-Bereich entwickelt. Doch "natürliches" Altholz ist begrenzt und oftmals nicht in der gewünschten Qualität, Farbe oder Maserung erhältlich. Stainer hat auf diesen Trend reagiert und ein innovatives Produkt entwickelt. Stainer bietet mit Sun-Wood 100% sonnenverbrannte Altholz-Optik auf 3-Schichtplatten, massiven Brettern, MDF- und Spanplatten uvm. in gleichbleibender Qualität und vom Original kaum zu unterscheiden. Ideal für Decken- und Wandverkleidungen, Möbelbau, Inneneinrichtung, Türen, Sauna...

Die Einsatzmöglichkeiten von Sun-Wood Altholzoptik sind vielfältig. Egal ob im Wohn-, Ess- oder Schlafbereich - mit Sun-Wood lässt sich im gesamten Interior-Bereich ein besonderes Ambiente schaffen. Sun-Wood Platten können sogar im Saunabereich (bis 120GradC) eingesetzt werden.

Der große Vorteil gegenüber "natürlichem" Altholz:

Stainer Sun-Wood kann beliebig oft nachproduziert werden, Sie haben keine langen Wartezeiten und bekommen ein Naturprodukt mit einer ausgeglichenen, harmonischen Brettmischung mit wasserabweisender Oberfläche. Die schieferfreien 3-Schichtplatten sind verlegefertig. Trocknen, Hobeln, Säumen und Bürsten ist somit nicht mehr notwendig. Erhältlich ist das Produkt in 10 Farb-Varianten, gehackt oder gebürstet, sowie als Furnier-, Span- oder Saunaplatte im Format bis 5x2m und als Brettware oder Massivholz! Die Erfüllung der VOC Verordnung für Innenanwendung (nach EU Definition ohne organische Lösungsmittel) und die Herstellung mittels patentrechtlich geschütztem Verfahren garantieren die hohe Qualität dieses innovativen Holzproduktes.

Der interzum award

Die Koelnmesse prämiert mit der Auszeichnung "interzum award:

intelligent material & design" die Designqualität von Produkten und Materialien, die auf der interzum cologne vorgestellt werden. Die Auszeichnung "Hohe Produktqualität" wird von der Jury für besondere Designleistungen in Form und Funktion vergeben. Geehrt werden nur Produkte, die sich durch ihre hervorragende Gestaltung deutlich von vergleichbaren Produkten abheben.

Weitere Auszeichnungen für STAINER Sun-Wood:

Lyon d'Or Eurobois 2013, Kategorie "Engancement"

Salzburger Wirtschaftspreis 2012, 3. Platz Kategorie "Innovationen" Golden Pixel Award 2010, Kategorie "Hybridproduktion"

Rückfragen & Kontakt:

STAINER Schriften und Siebdruck GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet 205, A-5092 St. Martin/Lofer

Tel.: +43/6588/8440 , Fax: 8040

www.material-emotion.com , office @ material-emotion.com