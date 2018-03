Drei neue Corporate Bonds der WEB Windenergie AG an der Wiener Börse handelbar

Wien (OTS) - Mit heutigem Datum wurden drei neue Unternehmensanleihen der WEB Windenergie AG in den Handel im Dritten Markt der Wiener Börse einbezogen. Das Gesamtemissionsvolumen der drei Anleihen beträgt rund 25 Mio. EUR und ist zu 1.000 EUR gestückelt. Die 5-jährige endfällige Anleihe mit einem Gesamtnominale von ca. 8 Mio. EUR ist mit 4% verzinst. Die beiden Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit unterscheiden sich in ihrer Rückzahlungsmodalität: Die 5,25% Anleihe mit einem Gesamtnominale von über 10,2 Mio. EUR wird während der Laufzeit in Raten getilgt, die 5,5% Anleihe mit einem Gesamtnominale von etwa 6,4 Mio. EUR wird endfällig getilgt.

Der niederösterreichische Kraftwerksbetreiber mit Schwerpunkt auf erneuerbarer Energie zählt zu den aktivsten Emittenten von Corporate Bonds an der Wiener Börse. Mit den neuen Anleihen sind insgesamt fünf Corporate Bonds der WEB Windenergie AG im Dritten Markt der Wiener Börse handelbar.

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

