Ramco unterzeichnet im Geschäftsjahr 2012-13 zehn Verträge mit Fluggesellschaften

Chennai, Indien (ots/PRNewswire) - Mobilität, neue Benutzeroberfläche und Aviation Workspaces fördern den

Unternehmensschwung

Ramco Systems, der globale Anbieter von Aviation-Software

für Cloud,

Smartphones und Tablets, setzt seine erfolgreiche Reise durch das Jahr fort; das Unternehmen unterzeichnete im Geschäftsjahr 2012-13 zehn Verträge mit Fluggesellschaften. Dazu gehören unter anderem grosse Fluggesellschaften wie Emirates, GoAir, Air Tahiti, Caribbean Airlines und Hevilift. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres sind vier neue Kunden hinzugekommen, einschliesslich einer neuen regionalen Fluglinie in Indien, einer neugegründeten Chartergesellschaft und einem spezialisierten Helikopterbetreiber, beide in Thailand ansässig, und einem Hersteller von Luftfahrtkomponenten in Asien.

Virender Aggarwal, CEO bei Ramco Systems, kommentiert den Erfolg:

"Für unser Aviation-Geschäft war dies ein bemerkenswertes Jahr. Die Erweiterung um zehn Kunden aus der ganzen Welt beweist die Stärke des Produkts, die Integrationsfähigkeit, das umfassende Know-how und die Kundenerfahrungen in den letzten Jahren. Unsere Fähigkeit, die MRO-Software zu vereinfachen, indem wir die Lösung auf dem iPad und mit einer schicken neuen Benutzeroberfläche anbieten, hat uns geholfen, die Verträge zu unseren Gunsten zu beeinflussen. Wir haben kürzlich die aufgabenbasierten "Aviation Workspaces" eingeführt, die in der Branche der MRO-Software eine Revolution darstellen. Das wird unser Wachstum weiterhin fördern."

Workspaces verändert die Interaktion der Anwender mit der Applikation vollständig. Die Funktion wird von einem datengesteuerten Interaktionsmuster und leistungsstarker Visualisierung gesteuert. Durch aufgabenbasierte "Workspaces" wird die Anwendung "intuitiv"; das typische Anwendererlebnis der Software mit Menüs und Bildschirmen wird überflüssig. Ein Workspace präsentiert handlungsrelevante Daten und Benachrichtigungen in Form einer Aufgaben-/Ausnahmenliste. Das wiederum ermöglicht das Priorisieren der Arbeit und das effektive Verwalten des Informationsflusses, wodurch eine höhere Produktivität, zeitliche Einsparungen und ein angenehmeres Erlebnis erreicht werden können.

Als führender Anbieter von Softwarelösungen in den Bereichen Aviation Maintenance & Engineering (M&E) und Maintenance Repair & Overhaul (MRO) bietet Ramco für Helikopterbetreiber, Fluggesellschaften, MROs und Bedarfsbetreiber weltweit eine umfassende Lösung an, je nach Präferenz als lokales Modell oder in der Cloud. Im letzten Jahr hat sich das Unternehmen auf den Aufbau von Mobilität, Einsatzfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit konzentriert, um das Anwendererlebnis wirklich lohnend zu gestalten.

Über Ramco Systems:

Ramco Systems liefert End-to-End Enterprise-Lösungen der nächsten Generation, die eine vollständige Umsetzung von Geschäftsvorgängen in Echtzeit ermöglichen. Auf der Grundlage von RamcoVirtualWorks(R) operieren alle Ramco-Produkte in der Cloud. Sie decken den gesamten Geschäftszyklus von Transaktionen bis Analysen ab. Als Teil der Ramco Group, die einen Gesamtumsatz von 1 Mrd. USD generiert, bietet das Unternehmen ERP, HCM, SCM, CRM, Finanzdienstleistungen, Service-Management, Asset-Management, Process Control, Projektmanagement und Analysen für multiple vertikal integrierte Unternehmen über das jeweils am besten geeignete Cloud-Modell an, sei es nun eine Public-Cloud, eine Private-Cloud oder eine Community-gestützte Cloud. Weltweit hat Ramco bei mehr als 1.000 Kundenunternehmen in 35 Ländern über 150.000 Nutzer. Das Unternehmen unterhält derzeit 17 Niederlassungen in Indien, den USA, Europa, dem Nahen Osten, Südafrika und im APAC.

