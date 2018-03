WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der kleine Sparer, Propaganda und Schwarzgeld - von Wolfgang Tucek

Redliche Argumente pro Bankgeheimnis für Ausländer gibt es nicht

Wien (OTS) - Wie so oft bei emotional aufgeladenen Themen gibt es auch in der laufenden Debatte ums Bankgeheimnis Missverständnisse, die noch dazu gezielt geschürt werden. Ganz vorne dabei ist die österreichische Finanzministerin Maria Fekter, die ständig den "kleinen Sparer" bemüht, den sie vor der EU und der Welt schützen wolle. Das ist Propaganda, die mit der aktuellen Problemstellung nichts zu tun hat.

Denn vor allem die EU-Kommission und Deutschland wollen nur, dass die österreichischen Banken regelmäßig automatisch die Konten ausländischer Kunden gegenüber den Finanzämtern der EU-Herkunftsländer offenlegen, damit diese sich bei der Besteuerung ihrer Staatsbürger leichter tun. Doch Österreichs Finanzministerium sieht das nicht ein: Die Quellensteuer über 35 Prozent zugunsten der Heimatländer der Konteninhaber müsse doch reichen, um nicht als Steueroase zu gelten. Und im Fall von Finanzstrafverfahren gibt es einen Austausch von Informationen über ausländische Konten in Österreich auf Anfrage - auch wenn die OECD hier Verbesserungspotenzial sieht.

Ein real existierendes Argument für das Bankgeheimnis ist, dass dessen Aufgabe den heimischen Banken einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz auf Finanzplätzen wie Schweiz oder Liechtenstein bringen kann, wenn diese daran festhalten. Das ist der Grund dafür, dass Fekter seit Jahren die Ausweitung der Zinsbesteuerung gemeinsam mit Luxemburg blockiert hat: Denn über EU-Abkommen mit den europäischen Nicht-EU-Ländern befürchtete sie wohl zu Recht die Aushebelung des österreichischen Bankgeheimnisses für Ausländer. Und dann gibt es noch Steuersparmodelle auf den britischen Kanalinseln, auf Malta und sonst wo, die auch erst abgeschafft gehörten.

Doch so schlimm dürfte das nicht sein: Der Luxemburger Bankenverband quittierte den Vorstoß von Finanzminister Luc Frieden zum automatischen Info-Austausch pragmatisch: "Wir werden es überleben", hieß es. Und auch die österreichischen Banken geben sich durchwegs gelassen: Auf Geschäfte mit Steuerhinterziehern und Schwarzgeld seien sie ohnehin nicht angewiesen, so der Tenor.

Sicher fließen nach Aufhebung des Bankgeheimnisses für Ausländer ein paar Milliarden Euro von Konten in Österreich ab, die dort zweifellos vor allerlei Steuerbehörden versteckt sind. Doch mehr Schwarzgeld bunkern zu wollen als die Konkurrenz, ist kein redliches Argument, um den automatischen Info-Austausch abzulehnen. Klar muss nur sein, dass das Bankgeheimnis für den kleinen Sparer so oder so bleibt.

