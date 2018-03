Der Aufstieg des Südens schafft neue Realitäten in der EZA

Nationalratsabgeordnete im Gespräch mit Rebeca Grynspan

Wien (PK) - Entwicklungsländer steigen zu wichtigen Akteuren der Weltwirtschaft auf. Vor unseren Augen vollzieht sich eine dynamische Veränderung der Weltwirtschaft von historischen Dimensionen sagte Rebeca Grynspan, Associate Administrator des United Nations Development Programme (UNDP) im Rahmen eines Gedankenaustausches mit Mitgliedern des EZA-Unterausschusses des Nationalrats. Politische Entscheidungsträger müssten über diese Veränderungen informiert sein, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. UNDP stelle habe daher diese Entwicklung zum Schwerpunkt des Human Development Report 2013 gemacht, der dieser Tage auch in Wien vorgestellt wird.

Wie Grynspan den Abgeordneten Christoph Matznetter (S), Franz-Josef Huainigg (V), Johannes Hübner (F) und Alev Korun (G) erläuterte, zeigt der Bericht "The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World" eine Reihe grundsätzlich positiver Entwicklungen auf. Die Produktion von Brasilien, Indien und China zusammengenommen wird demnächst die Gesamtproduktion von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA und Kanada erreichen. Auch der Anteil des Handels zwischen den Staaten des Südens am Welthandel ist dabei, sich dem Volumen des Handels zwischen den Staaten des industrialisierten Nordens anzugleichen. Die Ausweitung dieses Handels biete auch Chancen für wenig entwickelte Länder. Das geht Hand in Hand mit einem massiven Anwachsen der Mittelschichten vor allem in den Staaten Asiens und des Pazifik, wodurch viele Millionen Menschen aus der Armut geholt wurden.

UNDP misst Entwicklung nicht nur an der Höhe des BIP, sondern hat zusätzliche Indikatoren eingeführt, die im Human Development Index (HDI) zusammengefasst sind. Dabei werde das Thema der nachhaltigen Entwicklung und der Bewahrung der natürlichen Ressourcen immer wichtiger. UNDP arbeite daran, Bewusstsein zu schaffen, dass es beim Kampf gegen die Armut nicht darum gehe, eine Wahl zwischen wirtschaftlicher Entwicklung auf der einen und Umweltschutz auf der anderen Seite zu treffen. Vielmehr werde immer deutlicher, dass Wirtschaft und Gesellschaft von Investitionen in den Umweltschutz und in nachhaltige Entwicklung längerfristig profitieren, und dass solche Investitionen auch von armen Ländern getätigt werden können.

Grundsätzlich brauche erfolgreiche Entwicklung ein langfristiges Engagement vor Ort, betonte Grynspan. Wichtige Faktoren für nachhaltige Industrialisierung sei der Ausbau des Tertiären Bildungssektors und politisch und gesellschaftlich stabile Verhältnisse. UNDP unterstützt in zahlreichen Projekten Entwicklungsstaaten bei der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und hat dazu einen eigenen Fonds eingerichtet. Hier könne Österreich einen wertvollen Beitrag leisten, unterstrich Grynspan. (Schluss) sox

