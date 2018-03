Neues Volksblatt: "Überflüssig" von Markus EBERT

Ausgabe vom 09. April 2013

Linz (OTS) - "Religion und persönlicher Glaube sollen aber privat und nicht staatlich ausgeübt bzw. begünstigt werden. Das Volksbegehren richtet sich also nicht gegen Kirchen oder Religionen. Es richtet sich an den Staat."

Das kann man auf der Homepage des "Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegen" lesen - unwidersprochen stehen lassen freilich kann man das und vieles andere, was von den Betreibern geäußert wird, nicht. Schon deren Behauptung, es gehe um "eine klare Trennung von Kirche und Staat" ist blanker Unfug. Wer den Volksbegehrens-Text liest merkt, dass es hier fast ausschließlich gegen die katholische Kirche geht, und das in einer Ansammlung von Vorurteilen, die einer fachlichen Beurteilung nicht Stand halten.

Warum es ein "Privileg" sein soll, eine für den Staat erbrachte Leistung abgegolten zu bekommen - etwa in den Bereichen Bildung, Soziales oder Denkmalschutz -, ist nicht wirklich einsichtig.

Wer die katholische Kirche aus dem öffentlichen Raum drängt, macht das auch mit allen anderen gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft; nur gesagt wird das im Text nicht. Umso notwendiger ist es, dass sich die Betroffenen zu Wort melden, um den populistischen Forderungen der Volksbegehrens-Betreiber die Fakten entgegenzuhalten. Dass das in der katholischen Kirche selbst die "hauseigenen" Kritiker tun, beweist, wie überflüssig dieses Volksbegehren ist.

