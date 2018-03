KURIER: Nach Zwischenfällen in Tunnels baut die Westbahn alle Zugtüren um

Nach Beschwerden und Vorfällen kommt im Sommer ein komplett neues Verschlusssystem

Wien (OTS/Kurier) - Der private Bahnbetreiber "Westbahn" reagiert jetzt auf Beschwerden auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Niederösterreich. Fahrgäste hatten speziell in den Tunnels über Druckprobleme in den Ohren geklagt. Auch kam es bei Begegnungen mit dem ÖBB-Railjet zu Zwischenfällen. Zumindest zwei Mal verhinderten nur kleine Haken, dass Türen aus der Verankerung herausflogen.

"Wir bekommen ein neues Türverschließungssystem, bei dem die Dichtungen angepasst werden. Statt dem bisherigen Hakensystem wird ein Keilsystem verwendet, das sich positiv auf die Druckverhältnisse auswirkt", hieß es am Montag bei dem privaten Bahnbetreiber.

