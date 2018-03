HCL gewinnt den ICSI Corporate Governance Award

Neu-delhi (ots/PRNewswire) - HCL Technologies Ltd. (HCL), ein führender globaler Anbieter von IT-Dienstleistungen, ist mit dem prestigeträchtigen ICSI National Award for Excellence in Corporate Governance (Nationale Auszeichnung des ICSI für hervorragende Unternehmensführung) für das Jahr 2012 ausgezeichnet worden. Hon'ble Mr. Justice M. N. Venkatachaliah, der frühere Präsident des obersten Gerichtshofs in Indien und Vorsitzender der Jury, präsentierte HCL Technologies die Auszeichnung bei einer Feier, die heute in Neu-Delhi stattfand. An der Zeremonie nahmen Würdenträger aus unterschiedlichen Disziplinen teil. Die Auszeichnung wurde von Anil Chanana, Chief Financial Officer, HCL Technologies Ltd., entgegengenommen.

Das Institute of Company Secretaries of India (ICSI) gab an, dass HCL Technologies aufgrund seiner aktiven und mitwirkenden Fähigkeiten, der internen Exzellenz, der Innovation und der Erschaffung eines Mehrwerts für alle Interessengruppen, grundlegender Qualitäten bei der Unternehmensführung, seiner Vision und der Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

Der ICSI Award for Excellence in Corporate Governance ist eine gefeierte Anerkennung für Unternehmen, die in ihrem Denken und Handeln die besten Verfahren zur Unternehmensführung praktizieren und so eine Atmosphäre des guten gesellschaftlichen Engagements des Unternehmens erschaffen. Letztes Jahr erhielt HCL das begehrte Certificate of Recognition by ICSI for Excellence in Corporate Governance (Anerkennungszertifikat des ICSI für hervorragende Unternehmensführung).

"HCL ist stolz auf die stabilen Verfahren der Unternehmensführung, die im Unternehmen praktiziert werden. Wir freuen uns, vom ICSI die prestigeträchtigste Auszeichnung für Unternehmensführung zu erhalten", so Shiv Nadar, Chairman und Chief Strategy Officer bei HCL Technologies. Er fügte hinzu: "Wir setzen uns weiterhin für eine Unternehmenskultur ein, die die führende Leistung des Unternehmens und das Erschaffen eines Mehrwerts für alle Interessengruppen unterstützt."

CS S.N. Ananthasubramanian, President, ICSI, erklärte: "Das ICSI betrachtet die Unternehmensführung als den wichtigsten Faktor, durch den sich Unternehmen im aktuellen globalen Szenario absetzen können. HCL Technologies hat gezeigt, dass sich das Unternehmen für die Einhaltung guter Verfahren der Unternehmensführung engagiert, was zu einem Mehrwert für alle Interessengruppen geführt hat."

Der ICSI Award for Corporate Governance wurde vor zwölf Jahren, im Jahr 2001, zum ersten Mal verliehen. Alle eingetragenen juristischen Personen und nicht eingetragenen Unternehmen können am Award teilnehmen. Sie werden nach vorgegebenen Parametern in einem umfassenden Verfahren mit mehreren Stufen bewertet. Das Verfahren beinhaltet die Bewertung der Compliance-Parameter, die auf Prinzipien basierende Unternehmensführung, bekräftigende Rückmeldungen von unabhängigen Führungskräften und Rückmeldungen von Behörden, die die Qualifikation des Unternehmens bestätigen. Auf die Bewertung folgt die endgültige Auswahl durch die Jury.

Um weitere Einzelheiten zu erfahren, klicken Sie bitte hier [http://www.hcltech.com/press-releases/hcl-wins-icsi-corporate-governance-award]

