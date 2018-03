Generationenübergreifendes Leseprojekt findet großen Zuspruch

LR Mennel: Dank an alle ehrenamtlichen Lesepatinnen und -paten

Bregenz (OTS/VLK) - Als Dankeschön für ihren ehrenamtlichen Einsatz waren rund 140 Lesepatinnen und -paten am Montag, 8. April 2013, ins Landhaus nach Bregenz eingeladen. "Ich freue mich, dass dieses Projekt so großen Zuspruch findet", sagte Schullandesrätin Bernadette Mennel, die den anwesenden Gästen ihren persönlichen Dank für deren Engagement an Vorarlbergs Volksschulen aussprach.

Schon seit einiger Zeit setzen zahlreiche Volksschulen auf das Modell der Lesepatenschaft. Die Idee entsprang dem Befund, dass in vielen Familien nur wenig oder gar nicht (vor-)gelesen wird. "Wer aber bereits als Kind mit Freude ein Buch in die Hand nimmt, wird auch sein Leben lang gerne lesen", so Landesrätin Mennel, die auch den Wunsch nach einem möglichst flächendeckenden Angebot an Lesepatinnen und -paten ausdrückte.

Die Lesepatinnen und -paten kommen jeweils für eine oder mehrere Stunden pro Woche in die Schule. Dort lesen sie entweder vor, lesen gemeinsam mit den Kindern oder lassen sich vorlesen. "Von diesem generationenübergreifenden Leseprojekt profitieren vor allem leseschwache Kinder, denen die Freude am Lesen daheim zu wenig vermittelt wird", so Landesrätin Mennel.

Wer Lesepatin bzw. Lesepate werden will, kann sich an Lesekoordinator Kurt Benedikt wenden: Telefon 0664/6255948, E-Mail kurt.benedikt @ gmx.at

