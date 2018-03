KV-Abschluss Textilindustrie: Mindestlöhne und -Gehälter steigen um 3 Prozent

PRO-GE/GPA-djp: Hart erkämpfter erster KV-Abschluss in industrieller Frühjahrsrunde

Wien (OTS/ÖGB) - Nach harten aber konstruktiven Verhandlungen einigten sich am 8. April die Gewerkschaften PR0-GE und GPA-djp mit den Arbeitgebern der Textilindustrie in der dritten Runde auf Lohn-und Gehaltserhöhungen für rund 10.000 Beschäftigte. Rückwirkend mit 1. April werden die KV-Löhne und -Gehälter um 3 Prozent erhöht. Die IST-Löhne und -Gehälter steigen um 2,8 Prozent. ++++

Die Lehrlingsentschädigungen, Reisekosten- und Trennungsentschädigung sowie Messegelder werden um 3,00 Prozent erhöht. "Erst nach Ankündigung von Betriebsversammlungen konnten die KV-Verhandlungen in der Textilindustrie erfolgreich abgeschlossen werden. Dies ist der erste Kollektivvertragsabschluss in der diesjährigen industriellen Frühjahrsrunde", sagen Peter Schleinbach (PRO-GE) und Karl Proyer (GPA-djp). So beginnen mit der Übergabe des Forderungsprogrammes am 10. April die Kollektivvertragsverhandlungen für rund 8.000 Beschäftigte in der Papier- und Pappenindustrie. Die Verhandlungen in der chemischen Industrie (50.000 Beschäftigte) werden am 17. April weitergeführt.

Die bereits dritte Verhandlungsrunde in der Elektro-/Elektronikindustrie (60.000 Beschäftigte) findet am 19. April statt. Die Gewerkschaften haben für 23. April eine österreichweite BetriebsrätInnenkonferenz einberufen. Für 24. bis 26. April sind Betriebsversammlungen in dieser Branche in Vorbereitung.

