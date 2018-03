"Austrian Design DETAILS" - Die Österreichische Möbelindustrie präsentiert sich in Mailand

Besuchen Sie unseren Live-Blog vom 09.-13. April unter www.moebel.at

Wien (OTS) - "Austrian Design DETAILS". Außergewöhnlich im Detail, überzeugend als Gesamtkunstwerk - so präsentiert sich Österreich auf der Sonderschau vom 09.-13. April in Mailand. Im Salone di Tessuti zeigen die Aussteller, darunter auch wieder einige Mitgliedsfirmen der Österreichischen Möbelindustrie, wofür Möbel "Made in Austria" stehen: kreatives Design, traditionelle Handwerkskunst und hohe Qualität, aber auch industrielle Präzision, große Flexibilität in der Fertigung, Servicebereitschaft und Liefertreue. Jedes einzelne Möbelstück zeugt von diesem einzigartigen Zusammenspiel.

Die "Austrian Design DETAILS" bietet eine ideale Plattform, um die Handwerks- und Designkompetenz der Österreichischen Möbelindustrie während der Mailänder Möbelmesse einem internationalen Publikum zu präsentieren. Nahe der zentralen Piazza della Repubblica gelegen, ist die Ausstellung ein kreativer Hotspot und Anziehungspunkt für Designer, Architekten, Künstler und Design-Affine, den die Österreichische Möbelindustrie als maßgeblicher Sponsor bereits zum 4. Mal mitgestaltet.

Dieses Jahr ist der Verband mit bekannten Namen wie BENE, haapo 1910, TEAM 7, Viteo, Wiesner-Hager und Wittmann vertreten - und gibt damit einmal mehr ein überzeugendes Statement zu Möbeln "made and designed in Austria".

